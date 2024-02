Επιστήμονες εντόπισαν θραύσματα αστεροειδούς «άγνωστης προέλευσης» έξω από το Βερολίνο

Επιστήμονες εντόπισαν θραύσματα ενός μετεωρίτη που έπεσε κοντά στο Βερολίνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 21ης Ιανουαρίου.

Πρόκειται για σπάνιο εύρημα από αστεροειδή που εθεάθη λίγο πριν εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης.

#BREAKING: Moments ago, a small asteroid impacted Earth over Germany. Video from live cam in Leipzig. H/t @meteordoc pic.twitter.com/F1TLijsv9P — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 21, 2024

Οι πρώτες αναλύσεις των θραυσμάτων έδειξαν κάτι εξίσου σπάνιο: Ο μετεωρίτης (2024 BX1) είναι ένας aubrite – μια κατηγορία μετεωριτών που πήρε το όνομά της από έναν μικρό μετεωρίτη που έπεσε το 1836 στο Aubres της Γαλλίας και προσώρας έχει άγνωστη προέλευση, με ορισμένους επιστήμονες να υποστηρίζουν πως ενδέχεται να είναι κομμάτια του πλανήτη Ερμή. Οι συγκεκριμένοι είναι τόσο σπάνιοι που, μέχρι το συμβάν του περασμένου μήνα, είχαν βρεθεί μόλις 80 από τους 70.000 περίπου μετεωρίτες που είχαν συλλεχθεί στη Γη.

«Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο μετεωρίτη» σημειώνει η Σάρα Ράσελ, ειδικός στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Τον αστεροειδή που διαλύθηκε στον ουρανό μετατρεπόμενος σε θραύσματα μετεωρίτη, εντόπισε αρχικά ο Κριστιάν Σαρνέτσκι, Ούγγρος αστρονόμος, τρεις ώρες προτού εισέλθει στη γήινη ατμόσφαιρα. Ένα δίκτυο καμερών κατέγραψε το φωτεινό πέρασμα του βράχου καθώς προσγειωνόταν κοντά στο Ριμπέκ, ένα χωριό έξω από το Βερολίνο.

Αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την πτώση του μετεωρίτη, ο Πίτερ Τζένισκενς, αστρονόμος στο Ινστιτούτο SETI στην Καλιφόρνια, αγόρασε ένα αεροπορικό εισιτήριο για Ευρώπη.

Η δική του αναζήτηση αρχικά απέβη ατελέσφορη, έως ότου, στις 25 Ιανουαρίου, μια πολωνική ομάδα ανακοίνωσε πως είχε βρει το πρώτο θραύσμα του μετεωρίτη. «Ουσιαστικά μας έδειξαν τι έπρεπε να αναζητήσουμε» ανέφερε ο Τζένισκενς, διευκρινίζοντας πως τα κομμάτια βράχου δεν ήταν μαύρα, όπως αναμενόταν μετά το φλεγόμενο πέρασμά τους από την ατμόσφαιρα, αλλά ανοιχτόχρωμα, όπως τα γήινα πετρώματα.

Confirmation from my colleague Peter Jenniskens that four Polish meteorite hunters reported to have found fragments of the asteroid #2024BX1, which burned above Germany last saturday. Initial assessments are that they are Eucrites, pieces of the large main-belt asteroid Vesta. pic.twitter.com/pxN0U2iKIG — Franck Marchis (@AllPlanets) January 25, 2024

Με την πληροφορία αυτή κατά νου, μέσα σε μόλις δύο ώρες, ο Ντομινίκ Ντίτερ, φοιτητής του Φράιε Ουνιβερσιτέτ και μέλος της ομάδας του Τζένισκενς, είχε βρει το δεύτερο θραύσμα, ενώ σύντομα ακολούθησε και ο εντοπισμός πολλών άλλων, «πάνω από 20», σύμφωνα με τον δόκτορα Τζένισκενς.

Fragments of an asteroid that exploded over Germany on Jan. 21 and were recovered five days later have been confirmed to be a rare space rock type that could help shed light on Earth’s origins. @spacedotcom — The SETI Institute (@SETIInstitute) February 9, 2024

Οι ερευνητές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Βερολίνο ανέλυσαν τα ορυκτά στα θραύσματα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, αποκαλύπτοντας πως πιθανότατα επρόκειτο για aubrites.

Η προέλευση των aubrites παραμένει μυστήριο, καθώς η σύνθεσή τους δεν ταιριάζει με άλλες γνωστές πηγές μετεωριτών στο ηλιακό σύστημα. Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για θραύσματα από τον πλανήτη Ερμή, αν και κάθε άλλο παρά συμφωνούν οι επιστήμονες με το σενάριο αυτό προέλευσης.

Πηγή: New York Times