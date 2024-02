Αστρονόμοι ανακάλυψαν το πιο λαμπρό αντικείμενο του σύμπαντος – «Καταβροχθίζει έναν Ηλιο κάθε μέρα»

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν αυτό που ίσως αποτελεί το πιο λαμπρό αντικείμενο στο σύμπαν, ένα κβάζαρ με μια μαύρη τρύπα στον πυρήνα του που μεγαλώνει με τέτοια ταχύτητα ώστε «καταπίνει» καθημερινά το αντίστοιχο ενός ολόκληρου Ηλιου.

Το κβάζαρ αυτό είναι 500 τρισεκατομμύρια φορές φωτεινότερο από τον Ηλιο μας.

4/ The #quasar is located so far away that its light took over 12 billion years to reach us, and its #BlackHole is as massive as 17 billion Suns. 😵‍💫

🧑‍🚀 Let’s fly through the Universe towards it! 👇 pic.twitter.com/sG4M501WeA

