Η NASA σχεδίασε ειδική χιτζάμπ για μουσουλμάνα αστροναύτη

H αστροναύτης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νόρα Αλ Ματρούσι, έγινε η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της NASA και είναι πλέον έτοιμη να κατακτήσει το διάστημα.

Η 30χρονη Αλ Ματρούσι θυμάται ένα μάθημα για το διάστημα όταν πήγαινε στο Δημοτικό, στο οποίο η δασκάλα έκανε προσομοίωση μιας αποστολής στην επιφάνεια της Σελήνης, με διαστημικές στολές από είδη χειροτεχνίας και μια παιδική σκηνή στο σχήμα πυραύλου.

«Βγήκαμε έξω από τη σκηνή και είδαμε ότι (η δασκάλα) είχε σβήσει τα φώτα στην τάξη. Είχε καλύψει τα πάντα με γκρι ύφασμα και μας έλεγε ότι βρισκόμαστε στην επιφάνεια της Σελήνης», λέει η Αλ Ματρούσι. «Αυτή η ημέρα με επηρέασε, είχε μεγάλο αντίκτυπο πάνω μου. Και θυμάμαι να σκέφτομαι: “Είναι καταπληκτικό. Αυτό θέλω να το κάνω στ’ αλήθεια, θέλω στ’ αλήθεια να πάω στην επιφάνεια της Σελήνης”. Και τότε άρχισαν όλα», θυμάται η Αλ Ματρούσι, ντυμένη με την μπλε διαστημική στολή όπου πάνω της αναγράφεται το όνομά της και είναι ραμμένη η σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

.@Astronaut_Nora AlMatrooshi, the first Emirati woman astronaut, worked as a piping engineer before becoming an astronaut candidate for the United Arab Emirates. https://t.co/v5B1Q1eCbG pic.twitter.com/8jOmu70RQi

— NASA (@NASA) March 5, 2024