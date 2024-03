Οι ασιατικοί ελέφαντες «θάβουν και θρηνούν» τους νεκρούς τους

Ασιατικοί ελέφαντες έθαψαν πέντε νεκρά ελεφαντάκια σε αρδευτικά χαντάκια στην Ινδία, με νέες πληροφορίες να προκύπτουν για την πολύπλοκη κοινωνική και συναισθηματική ζωή των θηλαστικών αυτών, αναφέρουν ερευνητές στο περιοδικό Journal of Threatened Taxa.

Στο παρελθόν, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει αφρικανικούς ελέφαντες να καλύπτουν τα νεκρά μέλη της αγέλης τους με φύλλα και κλαδιά. Ωστόσο, μέχρι τώρα, οι επιστήμονες δεν είχαν καταφέρει να βρουν περιστατικά όπου ασιατικοί ελέφαντες έθαβαν τα νεκρά τους μέλη.

Πέντε μικρά ασιατικά ελεφαντάκια ανακαλύφθηκαν θαμμένα σε κτήματα τσαγιού στη Βεγγάλη το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2023. Τα ζώα είχαν τοποθετηθεί ανάσκελα σε αρδευτικά αυλάκια βάθους έως και 26 εκατοστών και στη συνέχεια καλύφθηκαν με χώμα. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι οι ελέφαντες επέλεξαν επίτηδες τα κτήματα τσαγιού ως τόπους ταφής λόγω των τάφρων που υπήρχαν ήδη αλλά και των σχετικά απομακρυσμένων τοποθεσιών τους.

Τα κεφάλια και οι κορμοί τους ήταν ως επί το πλείστον θαμμένα, αλλά τα τέσσερα πόδια τους εξείχαν από το χώμα. Η επιστημονική ομάδα αναφέρει ότι πιθανώς οι ασιατικοί ελέφαντες έθαψαν σκόπιμα κυρίως το κεφάλι και τον κορμό των νεκρών ζώων με σκοπό να τα προστατεύσουν από ζώα που καταναλώνουν πτώματα.

Ever heard or observed #Elephant burials ! Few have heard but rarely documented from India. Here we publish first of its kid study from #India of Asian elephant burials with multiple real documentation in ‘Journal of Threatened Taxa’. https://t.co/cJCu5wLCLa

Do read and tell… pic.twitter.com/EVwRZcdDV8

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 2, 2024