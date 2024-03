Αστρονόμοι ανακάλυψαν αλκοόλ στο Διάστημα

Οι αστρονόμοι που χειρίζονται το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισαν το βασικότερο συστατικό των κοκτέιλ να αιωρείται στο Διάστημα: το αλκοόλ.

Κοινές χημικές ενώσεις που μπορεί κανείς να απολαύσει σε μία «μαργαρίτα» στη Γη, βρέθηκαν στο κενό, μεταξύ δύο νεαρών αστέρων, σύμφωνα με τη NASA.

Τα πολύπλοκα οργανικά μόρια ανιχνεύθηκαν από τους επιστήμονες χάρη στο ειδικό όργανο υπερύρθρων του διαστημικού παρατηρητηρίου. Ανάμεσα στις ουσίες που βρήκαν ήταν το οξικό οξύ, συστατικό του ξυδιού, και η αιθανόλη, γνωστή και ως αλκοόλ.

Τα μόρια εντοπίστηκαν σε παγωμένες ενώσεις γύρω από τα αστέρια IRAS 2A και IRAS 23385, πρωτοαστέρες του Γαλαξία μας, δηλαδή αστέρια τόσο νεαρά που δεν έχουν ακόμα σχηματιστεί γύρω τους πλανήτες.

How were ingredients for life delivered to Earth?

New Webb data shows icy, carbon-containing molecules around 2 baby stars that have yet to form planets. These findings tell us about how such molecules may get transported to potentially habitable worlds: https://t.co/y6J4MzTx6R pic.twitter.com/5BDzR4Lk3M

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 13, 2024