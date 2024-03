NASA: «Τράκαρε» αστεροειδή για να τον εκτρέψει – Αλλαξε όχι μόνο την πορεία του, αλλά και το… σχήμα του

Το 2022, η NASA –στέλνοντας το διαστημικό της σκάφος DART για να χτυπήσει τον αστεροειδή Δίμορφο– είχε αποδείξει πως είναι εφικτή η εκτροπή πορείας ενός ουράνιου αντικειμένου για λόγους «πλανητικής άμυνας» και προστασίας της Γης.

Οπως ωστόσο διαπιστώνεται, η πρόσκρουση αυτή δεν άλλαξε μόνο την πορεία του αστεροειδούς, αλλά και το ίδιο του το σχήμα.

Ο αστεροειδής, ο οποίος πριν από την πρόσκρουση με το DART έμοιαζε με μια μπάλα, τώρα φαίνεται σαν τριαξονικό ελλειψοειδές, όπως διευκρίνισαν οι επιστήμονες χθες, Τρίτη, ή απλούστερα σχήματος… καρπουζοειδούς.

«Η επικρατούσα αντίληψη είναι πως ο Δίμορφος είναι ένα χαλαρό συσσωμάτωμα θραυσμάτων, από σκόνη έως χαλίκια και ογκόλιθους. Ετσι, η συνολική αντοχή του είναι αρκετά χαμηλή, επιτρέποντας την εύκολη παραμόρφωσή του σε σύγκριση με ένα στερεό μονολιθικό σώμα», εξηγεί ο Στιβ Τσέσλεϊ, ανώτερος ερευνητής στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια και συντάκτης της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Planetary Science Journal.

