Οι τελευταίες ώρες του Πλάτωνα: «Με υψηλό πυρετό, άκουγε μουσική»

Νέα αποκρυπτογραφημένα αποσπάσματα από έναν πάπυρο που βρέθηκε θαμμένος κάτω από στρώματα ηφαιστειακής τέφρας μετά την ολέθρια έκρηξη του Βεζούβιου, το 79 μ.Χ., ρίχνουν φως στις τελευταίες ώρες του άρρωστου Πλάτωνα.

Σε μια ρηξικέλευθη ανακάλυψη, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Guardian, οι αρχαίες αυτές γραφές φέρεται να περιέχουν μια μέχρι πρότινος άγνωστη περιγραφή της τελευταίας νύχτας του αρχαίου φιλοσόφου.

Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά, παρότι υπέφερε από υψηλό πυρετό, ο ετοιμοθάνατος Πλάτωνας άκουγε μουσική και συγκεκριμένα μια σκλάβα από τη Θράκη έπαιζε φλάουτο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχαίες αυτές μαρτυρίες, ο μαθητής του Σωκράτη και μέντορας του Αριστοτέλη είχε διατηρήσει επαρκώς τη διαύγειά του ώστε να επικρίνει τη νεαρή μουσικό για την έλλειψη ρυθμού.

Το αποκωδικοποιημένο –με τη βοήθεια της τεχνολογίας– κείμενο φέρεται να αποκαλύπτει ακόμη και τον ακριβή τόπο ταφής του Πλάτωνα, στον κήπο της Ακαδημίας Πλάτωνος που ο ίδιος είχε ιδρύσει, ενώ μέχρι σήμερα θεωρείτο πως ο Πλάτωνας είχε ταφεί στην ευρύτερη Ακαδημία.

Ως ένα «εξαιρετικό αποτέλεσμα που εμπλουτίζει την κατανόησή μας για την αρχαία ιστορία» χαρακτήρισε το εύρημα ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, Γκρατσιάνο Ρανόκια, και επικεφαλής της ομάδας που ανακάλυψε τον απανθρακωμένο πάπυρο.

Researcher claims he’s found Plato’s grave after using AI to decipher ancient Herculaneum scrolls

An Italian researcher has claimed to have found the long-lost burial place of the famed Greek philosopher Plato who died around 348 BC.

Graziano Ranocchia used AI to decipher the… pic.twitter.com/Cf8tWMND6e

— EchoeWeb (@Echoeweb) April 24, 2024