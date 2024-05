Κίνα: Εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο που θα συλλέξει δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Η Κίνα εκτόξευσε σήμερα ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο με στόχο να συλλέξει δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, σε μια ιστορική αποστολή που θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικό άλμα για το φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο πύραυλος που μεταφέρει το διαστημικό όχημα Chang’e 6, εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο του Ουεντσάνγκ, στο τροπικό νησί Χαϊνάν, λίγο πριν από τις 17.30 τοπική ώρα (11.30 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το πρακτορείο Νέα Κίνα. Στόχος της αποστολής αυτής είναι να συλλεχθούν περίπου δύο κιλά δειγμάτων από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και να μεταφερθούν στη Γη για ανάλυση. Πρόκειται για μια τεχνικά σύνθετη αποστολή, που θα διαρκέσει 53 ημέρες.

«Το Chang’e 6 θα συλλέξει για πρώτη φορά δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Γκε Πινγκ, ο υποδιευθυντής του κινεζικού Κέντρου Σεληνιακής Εξερεύνησης και Διαστημικής Μηχανικής.

