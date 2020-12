Happy Feet: Οι πιο στιλάτες κάλτσες για να φορέσετε σπίτι τα Χριστούγεννα

Απέχουμε μόνο μερικές μέρες από τον Δεκέμβριο, και αυτό σημαίνει πως τα φετινά Χριστούγεννα ξεκινούν και επίσημα. Η ζεστασιά του σπιτιού μας, οι άνετες πιτζάμες μας και το ευφάνταστο loungewear είναι οι στιλιστικοί θησαυροί που απολαμβάνουμε περισσότερο αυτές τις μέρες, που η παραμονή στο σπίτι μας στερεί τα φανταχτερά και glamorous outfit που θα είχαμε ήδη αρχίσει να ονειρευόμαστε για τις ημέρες των γιορτών.

Aυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θα πάψουμε να είμαστε stylish έστω και στο προστατευμένο μας περιβάλλον, στο οποίο επιδιώκουμε να νιώθουμε όσο πιο όμορφα γίνεται για να κρατάμε τη διάθεσή μας ψηλά και την ελπίδα μας δυνατή. Οι άνετες κάλτσες είναι ένα από τα πιο cozy στοιχεία που θα μπορούσατε να προσθέσετε στο αγαπημένο σας homewear, κάνοντάς το λίγο πιο χαρούμενο και παιχνιδιάρικο. Με διαφάνεια, ιδιαίτερη πλέξη, χριστουγεννιάτικα μοτίβα ή κομψά κεντήματα, τα καλτσάκια της σεζόν έρχονται σε όλα τα σχέδια και χρώματα και ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς.

Βρείτε παρακάτω, 8 ζευγάρια που θα ανανεώσουν την εμφάνισή σας και θα σας ανεβάσουν τη διάθεση:

Ruffled gingham-trimmed stretch-tulle socks, Fendi

Howie and Bocas set of two embroidered cotton-blend socks, Desmond & Dempsey

Embroidered metallic stretch-knit socks, Maria La Rosa

Striped cable-knit wool socks, Gucci

Ribbed wool-blend socks, FALKE

2-pack wool-blend socks, H&M

Κάλτσες με απλικέ διακοσμητικά, Calzedonia

Κάλτσες σταχτί ριμπ, Zara

– ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ

