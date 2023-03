Εξι φορές που η μόδα απογειώθηκε στο διάστημα

Όταν κάποιος σκέφτεται έναν αστροναύτη, στο μυαλό τού έρχεται αναπόφευκτα μια φουσκωτή λευκή στολή που θυμίζει τη μασκότ της Michelin. Λογικό, μιας και έτσι ήταν οι πρώτες εικόνες που η ανθρωπότητα είδε όταν κάποιος γήινος πάτησε πόδι στο φεγγάρι -μιλάμε φυσικά για την πρώτη αποστολή με την ομάδα του Νιλ Άρμστρονγκ το 1969. Έκτοτε, το συγκεκριμένο «look» των αστροναυτών συνέχισε να αναπαράγεται κατά κόρον στην ποπ κουλτούρα.

Πλέον η NASA λάνσαρε μια αρκετά διαφορετική διαστημική στολή, την Artemis III στον διαστημικό σταθμό του Χιούστον. Η νέα στολή, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Axiom Space και προβλέπεται να φορεθεί στην τελική εκδοχή της στην αποστολή της NASA στο φεγγάρι το 2025, δεν διαφέρει απλά στο ότι έχει μαύρο χρώμα και δείχνει αρκετά πιο κομψή. Είναι επίσης ειδικά σχεδιασμένη ώστε να φοριέται όχι μόνο μέσα σε διαστημόπλοιο, αλλά και στην επιφάνεια της Σελήνης, ενώ μπορεί να φορεθεί τόσο από άντρες όσο κι από γυναίκες.

.@NASA unveiled a prototype for the spacesuit that astronauts will wear on the Artemis III mission to the moon, scheduled for 2025 https://t.co/BImhtxDN5r pic.twitter.com/7Bl1VTkdl3

— Reuters (@Reuters) March 15, 2023