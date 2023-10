Διαστημική… μόδα: Η Prada θα σχεδιάσει τη νέα στολή των αστροναυτών της Nasa

Οι αστροναύτες της NASA θα κάνουν τα διαστημικά τους ταξίδια με… στιλ, αφού τουλάχιστον για την αποστολή του 2025 στη Σελήνη τις στολές τους θα σχεδιάσει η Prada.

Ο ιταλικός οίκος μόδας θα συνεργαστεί για τον σχεδιασμό των διαστημικών στολών με μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, την Axiom Space, συνδράμοντας στο εγχείρημα με τεχνογνωσία σε θέματα υλικών, τεχνολογίας και κατασκευής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η Prada θα ανταποκριθεί επιτυχώς στην πρόκληση λόγω της σχεδιαστικής της εμπειρίας όχι μόνο στα διεθνή ντεφιλέ, αλλά και της συμμετοχής της στους αγώνεας ιστιοπλοΐας America Cup.

In the first partnership between an Italian luxury fashion house and a commercial space company, Prada’s engineers are working alongside @Axiom_Space to help design spacesuits for NASA’s Artemis III lunar mission planned for 2025. https://t.co/iYHo6Rd1ts. #Prada #AxEMU pic.twitter.com/TmkGIo5RoH

