Το ταξί του μέλλοντος (βίντεο)

Σε ταξί χωρίς οδηγό, δυνητικά τηλεκατευθυνόμενο και με όλες τις ανέσεις για τους επιβάτες επενδύει η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Ρενό.

Το καλείς από εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, το ταξί έρχεται με βάσει ηλεκτρονικό πλοηγό, φορτώνει αποσκευές και έως έξι επιβάτες και φεύγει, είτε για μια διαδρομή με συγκεκριμένο προορισμό είτε για βόλτα για τουριστικούς σκοπούς.

This driverless taxi offers a new way of hailing a cab pic.twitter.com/hG9QT2RSvH

— Business Insider (@businessinsider) October 11, 2020