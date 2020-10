Το hi-tech σπιτάκι που χτίζεται εντός 24 ωρών (βίντεο)

Με όνομα που παραπέμπει στην ισπανική λέξη «σπιτάκι», το Κασίτα αποτελεί μια σύγχρονη λύση στέγασης με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που το καθιστούν ένα φθηνό αλλά έξυπνο σπίτι για όλους.

Πρόκειται για ένα δωμάτιο 32,7 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή με διαστάσεις 5 x 6,5 μέτρων περίπου, που τα έχει όλα μέσα.

Διαθέτει τουλάχιστον 60 εφαρμογές έξυπνης τεχνολογίας (γι’ αυτό και φέρει το προσωνύμιο «iPhone της στέγασης»), απόλυτη εκμετάλλευση κάθε χώρου και δυνατότητα εύκολης προσαρμογής στις ανάγκες κάθε ενοίκου του. Κάθε ηλεκτρονική του λειτουργία ρυθμίζεται είτε διά φωνητικής εντολής είτε μέσω της εφαρμογής της Κασίτα σε κινητό τηλέφωνο.

