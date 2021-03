Γάλλος αστροναύτης ευχήθηκε για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Με δύο δορυφορικές φωτογραφίες, της Αθήνας και του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» συμμετείχε στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ο Γάλλος αστροναύτης Τομά Πεσκιέ.

Στους λογαριασμούς του στα social media, ο αστροναύτης, που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, ανάρτησε δύο φωτογραφίες, «για τους φίλους μας τους Έλληνες που γιορτάζουν σήμερα την εθνική τους εορτή».

Όπως εξηγεί, η πόλη κυκλώνεται από την Ακρόπολη, που στεγάζεται και ο Ναός της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, από την οποία η NASA πήρε το όνομα για το διαστημικό της πρόγραμμα.

Στα γαλλικά γράφει: «Η Ελλάδα γιορτάζει την εθνική της γιορτή και την 200ή επέτειο της Επανάστασής της σήμερα. Συνήθως μια μεγάλη παρέλαση παρέλασης γινεται στους δρόμους της πρωτεύουσας που βλέπετε εδώ. Η πόλη χτίστηκε γύρω από την Ακρόπολη στην κάτω δεξιά γωνία της φωτογραφίας. Στεγάζει το Ιερό Ναό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, μια ελληνική θεά που συνδέεται με το φεγγάρι, που έδωσε το όνομά στη NASA για το νέο πρόγραμμα εξερεύνησης του φεγγαριού».

Στο μήνυμα του καταλήγει στα ελληνικά: «Μακάρι μια μέρα να δούμε κι Έλληνες αστροναύτες!»

A picture of the capital and its airport to celebrate #Greece200years 🇬🇷. You can see the Acropolis with its sanctuary of Artemis Brauroni in this picture. #Artemis is the Greek goddess that @NASA named its Moon programme after! Μακάρι μια μέρα να δούμε κι Έλληνες αστροναύτες! pic.twitter.com/jxHD2MvM0G

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 25, 2021