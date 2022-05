Galaxy Z Fold 4: Διέρρευσαν οι πρώτες εικόνες

Εικόνες από τη ναυαρχίδα της Samsung, το νέο Galaxy Z Fold 4 έφερε στο φως το OnLeaks. Σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν διαρρεύσει, η σχεδίαση του νέου κινητού φαίνεται να είναι παρόμοια με του προκατόχου του, το Z Fold 3.

Είναι εξοπλισμένο με οθόνη 6,2 ιντσών, ενώ η αναδιπλούμενη εσωτερική οθόνη φτάνει τις 7,6 ίντσες. Ο σχεδιασμός της οπίσθιας κάμερας βασίζεται στο φετινό Galaxy S22 Ultra. Στο πίσω μέρος του κινητού, όπως και πέρυσι υπάρχουν τρεις κάμερες.

So… Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFold4! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad

This exclusive comes on behalf of @Smartprix -> https://t.co/TJAHf06oAS pic.twitter.com/ByxZYJov9p

— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 11, 2022