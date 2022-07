Μπλε μέδουσες, τάρανδοι, μαράκες κι ό,τι ακόμα μας περιμένει στα emojis σε λίγο καιρό

Τα emojis αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινής επικοινωνίας των περισσότερων, μιας και δίνουν συχνά το ύφος, λειτουργούν ως «κώδικας» για την εκάστοτε παρέα και γενικά, αποτελούν το αλατοπίπερο της γραπτής, μέσω chat επικοινωνίας.

Ανά διαστήματα, τα πακέτα emojis που έχουμε στα smartphones μας ανανεώνονται για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ποικιλία αλλά ενίοτε, να γίνουν και πιο συμπεριληπτικά.

Η εταιρεία Unicode Consortium αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει νέα σχέδια emojis, ώστε στην συνέχεια, η εκάστοτε εταιρεία κινητών τηλεφώνων να τα συμπεριλάβει στις συσκευές της.

Τώρα, το πρώτο draft από το νέο πακέτο με emojis, Emoji 15.0, δόθηκε στην δημοσιότητα και σε αυτό βρίσκουμε αρκετές ενδιαφέρουσες προσθήκες.

Αρχικά, προστίθεται ένα κεφάλι που κουνιέται αλλά και δύο χέρια για hi-5, σε όλες τις αποχρώσεις του δέρματος.

Επιπλέον, στο νέο αυτό πακέτο προστίθονται 3 ακόμα αποχρώσεις σε καρδιές: ροζ, γαλάζιο και γκρι.

Στα νέα ζωάκια και αντικείμενα, τώρα, που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε λίγο καιρό, βρίσκουμε τάρανδο, γάιδαρο, κοράκι, χήνα και μπλε μέδουσα, αλλά και λεβάντα, τζίντζερ, φασόλι και αντικείμενα όπως μαράκες, φλάουτο και χτένα.

Μάλιστα, η ροζ καρδιά είναι ένα emoji που πολλοί χρήστες περίμεναν για καιρό, μιας και ήταν από τα πιο δημοφιλή αιτήματα στην Emojipedia, που από το 2016 συγκεντρώνει σχετικά στατιστικά.

Η λίστα αυτή με τα emojis θα οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες με την σειρά τους θα προχωρήσουν στην εφαρμογή της. Στα iOS, αυτό γίνεται συνήθως τον Ιανουάριο, ενώ στις συσκευές Android αυτό εξαρτάται από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Emoji 15.0 is to be released in September 2022. Here’s every emoji in the final draft, including a plain Pink Heart #WorldEmojiDay https://t.co/WfC0WuyJ81 pic.twitter.com/P0mvWs2JPj

— Emojipedia 📆🏆 (@Emojipedia) July 13, 2022