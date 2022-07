Webb: Ίσως ανακάλυψε τον πιο μακρινό γαλαξία στα χρονικά

Το τηλεσκόπιο James Webb, που αποτελεί και το πιο ισχυρό στον κόσμο, έγινε το κέντρο της προσοχής ολόκληρου του πλανήτη πριν λίγες ημέρες, οπότε και δημοσιοποιήθηκαν εικόνες που κατέγραψε, μεταξύ των οποίων και η πιο βαθιά εικόνα του σύμπαντος που καταγράφηκε ποτέ.

Τώρα, το πανίσχυρο τηλεσκόπιο φαίνεται πως ενδέχεται να ανακάλυψε τον πιο μακρινό γαλαξία που έχει παρατηρηθεί στα χρονικά, ο οποίος υπήρχε πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο συγκεκριμένος γαλαξίας ονομάζεται GLASS-z13 και εκτιμάται πως υπήρχε μόλις 300 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang, δηλαδή το κοσμικό φαινόμενο που αποτέλεσε την «αφετηρία» του σύμπαντος. Αυτό σημαίνει πως είναι 100 εκατομμύρια χρόνια προγενέστερος από το προηγούμενο ρεκόρ που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με όσα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ρόχαν Ναϊντού από το Κέντρο Αστροφυσικής του Χάρβαρντ και είναι και ο βασικός συγγραφέας μιας μελέτης που αναλύει δεδομένα από τις πρώτες παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το φως από τον γαλαξία GLASS-z13 υπολογίζεται πως εκπέμπεται πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Αν και αυτή η μελέτη δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη, δημοσιεύτηκε ως «προεπισκόπηση» προκειμένου να είναι άμεσα προσβάσιμη από την κοινότητα των ειδικών. Έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε επιστημονική επιθεώρηση, σύμφωνα με τον Ναϊντού.

Ήδη πολλοί αστρονόμοι σχολιάζουν με ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη ανακάλυψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα ρεκόρ στην αστρονομία ήδη παραπαίουν», έγραψε στο Twitter ο Τόμας Τσουρμπούχεν, επιστημονικός συνεργάτης της NASA, ο οποίος έκανε λόγο για «πολλά υποσχόμενο» εύρημα.

Μια δεύτερη επιστημονική ομάδα κατέληξε επίσης στο ίδιο συμπέρασμα με τον Ρόχαν Ναϊντού, κάτι που τον κάνει «πιο σίγουρο» για την εκτίμησή του.

