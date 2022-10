Η γνώση μεταδίδεται με ταχύτητες 5G

Η Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, συνιδρύτρια της ΜΚΟ The Tipping Point εξηγεί πώς η χρήση του 5G στην εκπαίδευση θα συμβάλλει σημαντικά προς την ευρύτερη κοινωνική ενσωμάτωση και την καθολική πρόσβαση σε ποιοτική γνώση και δεξιότητες.

Ο Μανώλης από την Κρήτη θέλει να μάθει για τις βιολογικές καλλιέργειες και η Βασιλική από τη Βέροια μοιράζεται την εμπειρία της από τη διαχείριση της αγροτουριστικής της μονάδας. Η Μαρία από το Νεοχώρι Άρτας ρωτά τον Γιώργο, που είναι μηχανικός στο ερευνητικό κέντρο CERN, τα πάντα για την σωματιδιακή φυσική και βλέπει στην πράξη όσα έμαθε στο μάθημα. Είναι μόνο δύο από τους περισσότερους από 40.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα που μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους-πρότυπα, που έχουν διαπρέψει στον τομέα τους, και να διδαχθούν από αυτούς, μέσω του The Tipping Point. Πρόκειται για Μη Κυβερνητική Οργάνωση που συνδέει μαθητές από όλη τη χώρα με επαγγελματίες επιτυχημένους στον τομέα τους από κάθε γωνιά της γης, μέσω των πιο σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και δικτύων. Αυτοί οι διαπρεπείς επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν την εμπειρία και τη γνώση, που έχουν αποκομίσει μέσα από την προσωπική τους διαδρομή, με νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να χαράξουν τη δική τους επαγγελματική πορεία και αναζητούν έμπνευση και καθοδήγηση.

«Μεγάλωσα στο Ευηνοχώρι, κοντά στο Μεσολόγγι. Για τις σπουδές μου έφυγα για την Αθήνα, ενώ, αφού τις ολοκλήρωσα, δούλεψα σε αρκετούς και διαφορετικούς κλάδους, ακολουθώντας μία πορεία εντελώς τυχαία» θυμάται η κυρία Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, συνιδρύτρια του The Tipping Point. «Κάποια στιγμή, λοιπόν, συνειδητοποίησα πως οι αποφάσεις για τις σπουδές και την επαγγελματική μου ζωή είχαν ληφθεί μη συνειδητοποιημένα, ενώ διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι γύρω μου έχουν παρόμοιες ιστορίες να μοιραστούν: Κρίσιμες αποφάσεις που έλαβαν σχεδόν τυχαία στη ζωή τους ή μέσα από τη συναναστροφή τους με 2-3 ανθρώπους-πρότυπα που έτυχε να συναντήσουν και να μεγαλώσουν θαυμάζοντας τους. Με αφορμή τη διαπίστωση αυτή, με κάποιους από αυτούς φτιάξαμε κάτι που θα θέλαμε να έχουμε κι εμείς όταν ήμασταν μικροί και έπρεπε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας και τι θα θέλαμε να γίνουμε, όπως λέμε χαρακτηριστικά, όταν μεγαλώσουμε».

Με σύμμαχο την τεχνολογία

Το The Tipping Point είναι ένα τρανό παράδειγμα του πώς η ψηφιακή μετάβαση λειτουργεί ως καταλύτης άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων παρέχοντας στα μέλη του πρόσβαση σε υπηρεσίες και προσωπικότητες από κάθε γωνιά του πλανήτη. «Μέσω του The Tipping Point, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μαθητές σε νησιά, σε απομακρυσμένα χωριά της περιφέρειας, σε προάστια των μεγάλων πόλεων, διευρύνουν τους ορίζοντες και τις επιλογές τους, λαμβάνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, από ανθρώπους-πρότυπα, που λειτουργούν ως μέντορες – από γιατρούς και αγρότες του διπλανού νησιού, μέχρι μηχανικούς της NASA» σημειώνει η κυρία Κωνσταντακοπούλου.

Τα σχολεία του δικτύου βρίσκονται σε πολλές διαφορετικές περιοχές, από το Διδυμότειχο έως το Καστελόριζο και από την Αριδαία μέχρι την Ιεράπετρα. Μέσα από την τεχνολογία ακόμα και σχολεία απομακρυσμένων περιοχών αποκτούν νέους διαύλους επικοινωνίας με τον κόσμο και πρόσβαση σε εργαλεία, πλατφόρμες, πληροφορίες και δυνατότητες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. «Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να εμπλουτιστεί και να γίνει πιο διαδραστική, ενώ παράλληλα μπορούμε να μιλάμε για εκδημοκρατισμό της μάθησης, καθώς μαθητές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές αποκτούν καθημερινά μέσα από την τάξη τους πρόσβαση σε ανθρώπους και γνώσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν» τονίζει η κυρία Κωνσταντακοπούλου.

Επενδύσεις 7 δισ.

Η πλήρης ανάπτυξη των δικτύων 5G σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα ψηφιακή εποχή απεριόριστων δυνατοτήτων, με υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων, σύντομο χρόνο απόκρισης και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Oι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα αγγίξουν τα 7 δισ. ευρώ, τα επόμενα χρόνια και αφορούν κυρίως σε ευρυζωνικές υποδομές (5G και οπτικές ίνες), ευνοώντας την ανάπτυξη οικοσυστημάτων πλήρους συνδεσιμότητας. Τα δίκτυα 5G είναι το απόλυτο εργαλείο, το οποίο οδηγεί στην ψηφιακή σύγκλιση, επιτρέποντας σε πρωτοβουλίες όπως το The Tipping Point να μεγαλουργήσουν σε υψηλές ταχύτητες, απόλυτη αξιοπιστία και αμεσότητα. Η πρόσβαση στα δίκτυα 5G πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας και επαφής μεταξύ εμπλεκόμενων μερών. Το The Tipping Point για παράδειγμα θα μπορεί να φέρνει ολογράμματα των ανθρώπων, που έχουν διαπρέψει στον τομέα τους, ώστε η εμπειρία της επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους μαθητές να έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματική επαφή με την χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας. «Η μεγάλη συνδεσιμότητα και οι υψηλές ταχύτητες είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο τεχνολογίας για την επιτυχία των προγραμμάτων του The Tipping Point, που πραγματοποιούνται τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα. Πιο συγκεκριμένα, η σύγχρονη λειτουργία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση online live συνεδριών μεταξύ ομάδων μαθητών και μεντόρων, την ημέρα και ώρα που επιθυμεί το σχολείο. Το δίκτυο παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, καθώς μια γρήγορη σύνδεση ισούται με μια απρόσκοπτη διάδραση, χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις και απώλεια πολύτιμου χρόνου. Επίσης, η ασύγχρονη λειτουργία -τα λεγόμενα topics- προβλέπει ερωτήματα των μαθητών προς τους μέντορες μέσω της mobile εφαρμογής, ενώ οι τελευταίοι απαντούν σε μορφή σύντομου video έως 100’’. Τα δίκτυα 5G συμβάλουν δραστικά στην εμπειρία και των δυο πλευρών, μιας και οι μεν μέντορες μπορούν να μοιράζονται με ασφάλεια μεγάλους όγκους δεδομένων ή να ανταποκρίνονται άμεσα στα ερωτήματα των μαθητών οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας απλά mobile data, ενώ οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν τη διάδραση από το smartphone τους θέτωντας follow-up ερωτήσεις» εξηγεί η κυρία Κωνσταντακοπούλου.

Απεριόριστες δυνατότητες

Το αύριο της ανάπτυξης των δικτύων θα ανοίξει την πόρτα σε απεριόριστες δυνατότητες για τους χρήστες του 5G, οι οποίοι θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, αρχεία και real time πληροφορία χωρίς παρεμβολές ή καθυστερήσεις. Οι εκπαιδευτικοί κλάδοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 5G mobile εφαρμογές μαζί με σύγχρονους 3D εκτυπωτές, για να δημιουργήσουν μοντέλα 3D, οδηγώντας την εκπαιδευτική διαδικασία στη νέα εποχή, που θα προσφέρει μια εντελώς νέα εκπαιδευτική εμπειρία τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς. «Με τα νέα δίκτυα η εκπαίδευση μπορεί να έχει έναν νέο σημαντικό σύμμαχο. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, οι μαθητές μπορούν να συνδέονται σε live χρόνο με οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη και η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύεται με τη δυνατότητα διαδραστικών εργαλείων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που βασίζονται στην τεχνολογία. Αυτό σημαίνει πως τα ερεθίσματα που λαμβάνει, για παράδειγμα, ένας μαθητής στο Καστελόριζο, έρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο, γρήγορα, ζωντανά και εύκολα» υπογραμμίζει η κυρία Κωνσταντακοπούλου. «Η χρήση του 5G στην εκπαίδευση θα συμβάλλει σημαντικά προς την ευρύτερη κοινωνική ενσωμάτωση και την καθολική πρόσβαση σε ποιοτική γνώση και δεξιότητες».