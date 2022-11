Παίζει μία νέα εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών σε όλη την Ελλάδα

Ποιος πληρώνει ακόμα με μετρητά;

Για μέρες περπατώ στο δρόμο, ακούω ραδιόφωνο, βλέπω τηλεόραση, σερφάρω στο διαδίκτυο και νιώθω ότι όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να με οδηγήσει στο payzy. Μα τι είναι επιτέλους το payzy by COSMOTE, που όλοι έχουν ακουστά εκτός από μένα; Πώς και δεν αντιλήφθηκα αυτήν την μικρή επανάσταση, η οποία έχει ως μοναδικό στόχο να χαρίσει στην καθημερινότητα μας απλότητα και ευελιξία;

Μπαίνω λοιπόν στην σελίδα payzy.gr και παρακολουθώ το ένα μετά το άλλο τα ενημερωτικά βίντεο. Αρχικά, με γοητεύει η σκέψη ότι με το payzy θα μπορώ να βγαίνω τα ψώνια, παίρνοντας μαζί μου μόνο το κινητό μου και να πληρώνω ανέπαφα σε όλα τα μαγαζιά, αυτό όμως το έχουμε ξαναδεί. Και πράγματι, το payzy προσφέρει πολύ-πολύ περισσότερα από αυτά: μου δίνει μία ολοκαίνουργια ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία αντιστοιχεί σε ελληνικό IBAN λογαριασμό.

Δηλαδή, θα αποκτήσω έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό, αναρωτιέμαι; Μα ναι, αυτή ακριβώς είναι η καινοτομία του payzy, ή για την ακρίβεια μία από τις καινοτομίες του. Μόνο που για να ανοίξω τον συγκεκριμένο λογαριασμό δεν απαιτείται να περιμένω στην ουρά, ούτε να χάσω χρόνο από τη δουλειά μου για να πάω σε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας. Απλά, κατεβάζω την εφαρμογή από το Google Play ή το Apple Store, συμπληρώνω τα στοιχεία μου και «ανεβάζω» τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτότητα ή διαβατήριο για όριο συναλλαγών έως 150 ευρώ το μήνα, ή και εκκαθαριστικό σημείωμα για συναλλαγές χωρίς περιορισμούς).

Αν χρειαστεί, κάνω και μια σύντομη βιντεοκλήση με έναν πιστοποιημένο εκπρόσωπο της COSMOTE Payments… και είμαι έτοιμη να ανακαλύψω τα προνόμια του payzy. Και για όσους δεν έχουν σύνδεση COSMOTE; Κανένα πρόβλημα, αφού το payzy απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως τηλεπικοινωνιακού παρόχου, παρότι οι χρήστες COSMOTE απολαμβάνουν κάποιες επιπλέον επιβραβεύσεις.

Με την νέα virtual χρεωστική μου κάρτα, την οποία έχω προσθέσει στο digital wallet της Google ή το Apple Pay, μπορώ πλέον να πραγματοποιώ όλες μου τις αγορές, είτε online είτε ανέπαφα στα φυσικά καταστήματα. Μπορώ, εν ολίγοις, να μην ξαναπάρω ποτέ μαζί μου το πορτοφόλι μου, να πληρώνω σε δευτερόλεπτα τους λογαριασμούς μου και να κάνω όλες τις αγορές μου γρήγορα και με ασφάλεια. Επιπλέον, για κάθε ευρώ που ξοδεύω, κερδίζω πίσω μετρητά στο payzy πορτοφόλι μου, για να τα χρησιμοποιήσω όπου κι όποτε θέλω χωρίς περιορισμούς, ενώ η φόρτιση του payzy πορτοφολιού μου γίνεται χωρίς καμία προμήθεια ή επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Απίστευτο;

«Δεν έχεις δει ακόμα τίποτα», με πληροφορεί η φίλη μου καθώς προσπαθώ να ολοκληρώσω τους περίπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς που απαιτούνται για να μοιράσουμε δίκαια τα έξοδα της παρέας στο εστιατόριο. Το μόνο που χρειάζεται, μου εξηγεί, είναι να φτιάξουμε ένα γκρουπ, να προσθέσουμε τα έξοδα μας σε μια λίστα και το Split It αναλαμβάνει όχι μόνο να υπολογίσει τι χρωστάει ο καθένας, αλλά και να μεταφέρει αυτόματα τα ποσά. Επιπλέον, χάρη στη λειτουργικότητα Chat & Pay του payzy, η άμεση μεταφορά χρημάτων μέσω chat, γίνεται παιχνιδάκι, γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια. Περισσότερες πληροφορίες, μαζί με επεξηγηματικά βίντεο, μπορείτε να δείτε και να βρείτε στην σελίδα how to του payzy.