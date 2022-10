«Έπεσε» το Whatsapp – Προβλήματα και στην Ελλάδα

Προβλήματα σε όλο τον κόσμο – μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα – παρουσιάζει το πρωί της Τρίτης η εφαρμογή Whatsapp.

Οι χρήστες αναφέρουν ότι δεν παραδίδονται τα μηνύματα που στέλνουν, στα οποία εμφανίζεται ένα ρολόι δίπλα στην ένδειξη αποστολής.

Αναφορές από όλο τον κόσμο έχουν φτάσει στην ιστοσελίδα Downdetector,

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) October 25, 2022