Apple: Με θύρα USB-C τα iPhone στην Ευρώπη

Με θύρα φόρτισης USB Type-C θα είναι εφοδιασμένα τα νέα iPhone στην ευρωπαϊκή αγορά (άρα και στην Ελλάδα) καθώς η Apple δια στόματος του ανώτατου στελέχους της Greg Joswiak ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή οδηγία που επιτάσσει κοινή θύρα φόρτισης για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές από το 2024.

Ερωτηθείς για τις νέες αποφάσεις σε ένα τεχνολογικό συνέδριο της Wall Street Journal στην Καλιφόρνια, ο κ. Joswiak είπε: «Προφανώς θα πρέπει να συμμορφωθούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή», ωστόσο δεν έκρυψε την δυσαρέσκεια της Apple για την μετάβαση που υποχρεούται να κάνει στις συσκευές της καταργώντας ουσιαστικά τη θύρα Lightning στις χώρες εντός Ε.Ε.

Σχετικά με το χρόνο αλλαγής στη θύρα φόρτισης ο κ. Joswiak απέφυγε να δώσει ακριβή ημερομηνία. «Oι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που υπαγορεύουν το χρονοδιάγραμμα για τους Ευρωπαίους πελάτες. Επί του παρόντος, ο νόμος λέει ότι όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet θα πρέπει να χρησιμοποιούν USB-C έως το φθινόπωρο του 2024», σημείωσε.

