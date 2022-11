Τwitter: Ερχονται γκρι και χρυσές σημάνσεις – Σε ποιους απευθύνονται

Την νέα έκδοση των σημάτων πιστοποίησης χρηστών στο Twitter ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter δήλωσε ότι η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μια νέα υπηρεσία επαλήθευσης την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου. Τα νέα σήματα αναμένεται να έχουν διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022