Twitter: Ο Κάνιε Γουέστ που αγαπάει τον Χίτλερ και ποστάρει σβάστικες, αποβλήθηκε από τον Έλον Μασκ

Ο Κάνιε Γουέστ είναι πιο «μισητός» από ποτέ στη δημόσια σφαίρα.

Γνωστός για το εμπρηστικό του ταμπεραμέντο, πριν λίγο καιρό ο ράπερ, που ευελπιστεί να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ το 2024, προέβη σε αντισημιτικά σχόλια, ενώ εμφανίστηκε επίσης φορώντας t-shirt που έγραφε «White Lives Matter». Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα brands-κολοσσοί της μόδας να διακόψουν με συνοπτικές διαδικασίες τις συνεργασίες τους μαζί του, στερώντας του αρκετά εκατομμύρια δολάρια, αλλά κυρίως, ρίχνοντας μια βαριά σκιά στη δημόσια εικόνα του, δείχνοντας πως ένα καθολικό #cancel δεν είναι μακριά -όσο την ίδια στιγμή, το Μαντάμ Τισό απομάκρυνε στις αποθήκες του το κέρινο ομοίωμα του 45χρονου.

Συνεχίζοντας το σερί άστοχων και προσβλητικών δηλώσεων, ο Κάνιε Γουέστ, σε συνέντευξή του με τον φιλικά προσκείμενο προς τις θεωρίες συνωμοσίας Άλεξ Τζόουνς, δεν δίστασε να εκφράσει την αγάπη του για τους Ναζί, ενώ σε ένα σημείο της κουβέντας του είπε: «Αγαπάω τον Χίτλερ».

Λίγες ώρες αργότερα, και ενώ οι παραπάνω δηλώσεις είχαν κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, ο Κάνιε Γουέστ έκανε ένα tweet με μία εικόνα στο οποίο ήταν μπλεγμένη μία σβάστικα μαζί με το εβραϊκό Άστρο του Δαβίδ.

Το παραπάνω ποστ, που λίγη ώρα μετά κατέβηκε, οδήγησε στην απομάκρυνση του ράπερ από την πλατφόρμα. Ένας ακόμα λογαριασμός δημόσιο προσώπου που η λειτουργία του αναστέλλεται από όταν ο Έλον Μασκ ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάνιε Γουέστ αποβάλλεται από την πλατφόρμα. Πριν λίγο καιρό η λειτουργία του προφίλ του είχε ανασταλεί και πάλι, επειδή ο Γουέστ είχε ανεβάσει ένα αντισημιτικό μήνυμα.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022