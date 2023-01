Tον Οκτώβριο του 2022, ένας ολοκαίνουργιος και άγνωστος ιστότοπος πέτυχε μια παγκόσμια αποκλειστικότητα: δημοσίευσε ένα podcast με οικοδεσπότη τον Τζο Ρόγκαν και πρώτο καλεσμένο ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου. Ο καλεσμένος ήταν ο Στιβ Τζομπς, ο οποίος «μιλούσε» για πρώτη φορά πάνω από μια δεκαετία μετά τον θάνατό του. Θα ήταν περίεργο, αλλά ο κόσμος ήταν ήδη προετοιμασμένος: το 2020 είχε γίνει viral ένα κείμενο του Guardian με τίτλο: «Ένα ρομπότ έγραψε αυτό το άρθρο. Φοβάσαι, άνθρωπε;».

Το κοινό που έχουν οι δύο παραπάνω ιστορίες είναι ότι σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μια μηχανή podcast με τον Ρόγκαν και τον Τζομπς αναπτύχθηκε από το podcast.ai, χρησιμοποιώντας προηγμένα γλωσσικά μοντέλα και το πρόγραμμα play.ht που (ανα)δημιουργεί φωνές με τη βοήθεια της τεχνολογίας ΑΙ. Το κείμενο του Guardian, πάλι, γράφτηκε από το πρόγραμμα παραγωγής λόγου GPT-3, το οποίο αποτέλεσε τη βάση από την οποία η εταιρεία OpenAI δημιούργησε το ChatGPT, ένα από τα πιο «καυτά» θέματα των ημερών.

Με τα γλωσσικά μοντέλα να έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ και να παράγουν καλογραμμένα κείμενα (για το GPT-3 έχει ειπωθεί ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος αν πρόκειται για λόγο που παράχθηκε από άνθρωπο ή από μηχανή) και με άλλα προγράμματα AI να μπορούν να φτιάξουν εικόνες από το μηδέν, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στο οπλοστάσιο της παραπληροφόρησης.

«Ο κίνδυνος για εξάπλωση fake news από AI αλγόριθμους που παράγουν κείμενο ή ρεαλιστικές εικόνες είναι μεγάλος. Καταρχάς τα δεδομένα με βάση τα οποία εκπαιδεύονται αυτά τα μοντέλα, αν οι επιστήμονες δεν προσέξουν, μπορεί να αποβούν μοιραία για το τι εικόνες ή κείμενα θα παράγουν. Μπορεί να περιέχουν ρατσιστικό κείμενο και άλλες προκαταλήψεις. Επίσης, κάποιοι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την παραγωγή αληθοφανών εικόνων που περιέχουν άτομα δημοσίου ενδιαφέροντος και να συνδράμουν στην αστάθεια σε μια χώρα. Υπάρχουν προσπάθειες να προστατευτούν τα μοντέλα από τέτοιες αστάθειες και επιθέσεις, αλλά ακόμα είναι σε στάδιο ανάπτυξης και πειραματισμού», σημειώνει στην «Κ» ο Γιώργος Παπαδόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας του Imperial College του Λονδίνου και ανώτερος ερευνητής στην Ομάδα Κβαντικής Έρευνας της JPMorgan.

Πίσω στο 2016, η Microsoft (η οποία σημειωτέον ανακοίνωσε πρόσφατα την επένδυση 10 δισ. δολαρίων στην OpenAI) δημιούργησε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για το Twitter με το όνομα Tay. «Όσο περισσότερο συζητάτε μαζί του, τόσο πιο έξυπνο γίνεται και μαθαίνει να αλληλοεπιδρά με ανθρώπους μέσω χαλαρής και παιχνιδιάρικης κουβέντας», διαφήμιζε ο τεχνολογικός κολοσσός.

Το παιχνίδι, όμως, τελείωσε γρήγορα. Σε λιγότερο από 24 ώρες, το Tay είχε γίνει ρατσιστικό, μισογυνιστικό, αντισημιτικό, ένας «παπαγάλος» των απόψεων που οι χρήστες του διαδικτύου τού παρείχαν. Τα tweets σβήστηκαν κακήν κακώς, ο λογαριασμός έκλεισε, το project εγκαταλείφθηκε.

“Tay” went from “humans are super cool” to full nazi in <24 hrs and I’m not at all concerned about the future of AI pic.twitter.com/xuGi1u9S1A

— gerry (@geraldmellor) March 24, 2016