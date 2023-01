Social Media: Τι είναι οι αλγόριθμοι – «διπλωμάτες» και πώς μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα;

Υπάρχουν πολλά είδη γεφυρών. Εκείνες που μας φέρνουν πιο κοντά με την κυριολεκτική έννοια, ενώνοντας δύο γεωγραφικά σημεία, και εκείνες που επιχειρούν να καλύψουν ένα ιδεολογικό ή συναισθηματικό χάσμα μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών που βρίσκονται σε διαφωνία ή διαμάχη.

Δεδομένου λοιπόν ότι στον σύγχρονο κόσμο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν συχνά ένα πεδίο πόλωσης και τοξικής αντιπαράθεσης για πολυάριθμα ζητήματα, εγείρεται το ερώτημα εάν είναι δυνατή η κατασκευή ψηφιακών «γεφυρών» προκειμένου το διαδικτυακό αυτό τοπίο να καταστεί πιο υγιές και πιο φιλικό προς τις αξίες της Δημοκρατίας.

Σε αυτό το ερώτημα επιχειρούν να απαντήσουν οι ερευνητές Αβίβ Οβάντια και Λουκ Θόρμπορν, σε έρευνά τους που εστιάζει στα «Συστήματα Γεφύρωσης»: δηλαδή αλγορίθμους σχεδιασμένους έτσι ώστε να προωθούν αναρτήσεις στα social media που να αφορούν και να ενδιαφέρουν ποικίλες ομάδες χρηστών.

Οι δύο ερευνητές μίλησαν λεπτομερώς στην «Κ» για την εν λόγω πρόταση, αναφερόμενοι στους στόχους και τις προοπτικές της και απαντώντας στις επικρίσεις που έχουν εκφραστεί σχετικά με αυτήν. Επιπλέον, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μιχάλης Μεϊμάρης, μας εξηγεί τους τρόπους που θα μπορούσαν οι «αλγόριθμοι γεφύρωσης» να εφαρμοστούν σε έναν ψηφιακό κόσμο που «διψά» για την προσοχή μας και δεν διστάζει να επιστρατεύσει ακόμη και αμφιλεγόμενα μέσα για να την κερδίσει.

Όπως αναφέρει ο Αβίβ Οβάντια, οι ισχύοντες αλγόριθμοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται στη λεγόμενη «αξιολόγηση με βάση την ενασχόληση των χρηστών» (engagement based ranking). Αυτό σημαίνει ότι δίνεται προτεραιότητα στο περιεχόμενο που τραβάει την προσοχή των χρηστών και τους ωθεί στο να ασχολούνται με αυτό.

«Έχει να κάνει με αυτό που λέγεται: “attention economy”, δηλαδή “οικονομία της προσοχής”», τονίζει ο κ. Μεϊμάρης. «Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι όσοι χειρίζονται μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή μας από τον ανταγωνιστή, δεδομένου ότι η προσοχή είναι “παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος” – όταν κάτι κερδίζει την προσοχή σου, κάτι άλλο τη χάνει».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω, αποτελεί μια πρόσφατη ανάρτηση του Έλον Μασκ στο Twitter, στην οποία εξηγεί ότι: «Το να βρίζετε τους λογαριασμούς που μισείτε, θα κάνει τον αλγόριθμό μας να σας δείχνει περισσότερους από αυτούς, καθώς λειτουργεί με βάση τις αλληλεπιδράσεις σας».

Trashing accounts that you hate will cause our algorithm to show you more of those accounts, as it is keying off of your interactions.

Basically saying if you love trashing *that* account, then you will probably also love trashing *this* account. Not actually wrong lol.

— Mr. Tweet (@elonmusk) January 17, 2023