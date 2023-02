Refurbished smartphones και laptops: Η έξυπνη επιλογή

Refurbished συσκευές second go, με την υπογραφή ποιότητας των τεχνικών των iRepair, αποκλειστικά στα Public.

Πλήρως ανακατασκευασμένες συσκευές iPhone και laptop που έχουν ελεγχθεί και ξαναφτιαχτεί από τους πιστοποιημένους τεχνικούς της αλυσίδας iRepair, σύμφωνα με τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα, διατίθενται αποκλειστικά στα καταστήματα Public και στο Public.gr. Η κορυφαία αλυσίδα ειδών τεχνολογίας και ψυχαγωγίας προσφέρει στους καταναλωτές μία «πράσινη» αλλά και συμφέρουσα επιλογή αγορών, που ωφελεί τον πλανήτη, αλλά και το μπάτζετ τους.

Refurbished κινητα και laptops με λεπτομερή τεχνικό έλεγχο και εγγύηση λειτουργίας

Τα refurbished smartphones και laptops των Public έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο από το εξειδικευμένο προσωπικό της iRepair, διαθέτοντας αξιολόγηση που πιστοποιεί ότι είναι πλήρως λειτουργικά, διατίθενται σε τιμές χαμηλότερες έως και 50% από τα αντίστοιχα καινούργια μοντέλα και συνοδεύονται από εγγύηση 12 μηνών. Η διαδικασία ανακατασκευής μιας second go συσκευής περιλαμβάνει διεξοδικό έλεγχο, καθαρισμό, αξιολόγηση κάθε τμήματος και αντικατάσταση των παλιών ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων με καινούργια υψηλής ποιότητας. Μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, κάθε προϊόν τοποθετείται στην ειδική συσκευή απολύμανσης UV sterilizer. Όλα τα δεδομένα των συσκευών διαγράφονται, επιστρέφουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και παραδίδονται ξεκλείδωτες, σε συσκευασία των Public, σχεδιασμένη ώστε να είναι 100% «πράσινη». Τα refurbished laptops και smartphones της Second Go συνοδεύονται από φορτιστή και καλώδιο, ενώ έχουν 80% και υψηλότερη υγεία μπαταρίας.

Σύμφωνα με το σύστημα διαβάθμισης συσκευών (grades) που προσδιορίζει την εξωτερική τους εμφάνιση και χρησιμοποιείται ως ποιοτικό πρότυπο, η κορυφαία ποιότητα των refurbished συσκευών κυμαίνεται από A (Άριστη κατάσταση με ανεπαίσθητα σημάδια χρήσης) σε Β (Άριστη κατάσταση με εμφανή σημάδια χρήσης) και C (Καλή κατάσταση με εμφανή σημάδια χρήσης).

Νέα και παλαιότερα refurbished μοντέλα

Ως second go refurbished υπάρχουν μερικά από τελευταία μοντέλα των εταιρειών τόσο σε iPhone όσο και σε laptop, και φυσικά παλαιότερα μοντέλα. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να δουν τα προϊόντα και να επιλέξουν αυτά που ταιριάζουν στις ανάγκες τους στα είκοσι ειδικά iRepair points μέσα στα καταστήματα Public, από όπου και μπορούν να τα παραλάβουν, ενώ μπορούν να τα προμηθευτούν και ηλεκτρονικά μέσω του Public.gr, δωρεάν μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες σε όλη την Ελλάδα. Έχουν δε τη δυνατότητα δωρεάν επιστροφής των προϊόντων σε 30 ημέρες, που συνοδεύεται από πλήρη επιστροφή χρημάτων, ακόμη και αν απλά άλλαξαν γνώμη για την αγορά τους.

Γιατί refurbished

Μια ανακατασκευασμένη συσκευή πλεονεκτεί έναντι μιας μεταχειρισμένης, γιατί, παρότι και οι δύο είναι «από δεύτερο χέρι», η πρώτη διαθέτει εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας. Η κατάσταση μιας μεταχειρισμένης συσκευής είναι ουσιαστικά άγνωστη, εξαρτάται από τη χρήση και τη φροντίδα του προηγούμενου ιδιοκτήτη και μπορεί να έχει εξωτερικές βλάβες (χτυπήματα, γρατσουνιές) ή και εσωτερικές που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοσή της. Ο αγοραστής δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση στην οποία παραλαμβάνει μια μεταχειρισμένη συσκευή ούτε λαμβάνει εγγύηση για τη λειτουργία της. Οι refurbished συσκευές των Public υφίστανται διεξοδικό διαγνωστικό έλεγχο από τους iRepair Experts, συνοδεύονται από εγγύηση λειτουργίας 12 μηνών και δυνατότητα επιστροφής.

«Πράσινη» επιλογή

Η διάθεση των refurbished “second go” συσκευών από τα Public, υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής Love Earth της εταιρείας, που παρατείνει τη διάρκεια ζωής 100% λειτουργικών συσκευών οι οποίες με τον τρόπο αυτό δεν καταλήγουν να μετατραπούν πρόωρα σε ηλεκτρονικά απόβλητα. Επίσης, με δεδομένο ότι η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών παράγει πολλά ρυπογόνα υποπροϊόντα, γίνεται αντιληπτό το τεράστιο όφελος που έχει για τον πλανήτη η παράταση ζωής συσκευών μέσω της ανακατασκευής τους. Οι refurbished συσκευές δεν περιλαμβάνουν κάποια διαδικασία παραγωγής, καθώς ανακυκλώνουν ανταλλακτικά που υπάρχουν ήδη και η τοποθέτησή τους γίνεται χειρωνακτικά. Επομένως τα second go προϊόντα είναι οικολογικά, συμβάλλουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Τα Public παραμένουν πιστά στη στρατηγική μετασχηματισμού του κλάδου retail σε Ελλάδα και Κύπρο σε Green Commerce.