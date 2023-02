Google vs ChatGPT: Μάχη γιγάντων για τις online αναζητήσεις

Θα εμπιστευόσασταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να σας δώσει απαντήσεις σχετικά με κρίσιμα πολιτικά, κοινωνικά ή ιατρικά θέματα, και μάλιστα σε έναν διαδικτυακό κόσμο, όπου παραμονεύει συνεχώς ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης και της ακραίας πόλωσης; Το ερώτημα αυτό ενδέχεται να απασχολήσει όλο και περισσότερους ανθρώπους στο κοντινό μέλλον, δεδομένου ότι το στοιχείο της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικτυακές μας αναζητήσεις… ήρθε για να μείνει.

Ο διάλογος πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα πυροδοτήθηκε από την πρόσφατη άφιξη του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της startup OpenAI, στην οποία η Microsoft επενδύει δισεκατομμύρια. Το νέο αυτό εργαλείο έχει τη δυνατότητα να δίνει απαντήσεις στους χρήστες σε μορφή συζήτησης. Επιπλέον, είναι ικανό να γράφει ακαδημαϊκές εργασίες και ποιήματα καθώς και να δημιουργεί κώδικα.

Πολλοί ήταν μάλιστα εκείνοι που υποστήριξαν ότι το νέο αυτό εργαλείο είναι πιθανό να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία της Google στον τομέα των online αναζητήσεων. Κατά συνέπεια, η μητρική της εταιρεία, Alphabet, παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το Bard, ένα chatbot (από τις λέξεις chat + robot, δηλ. «ρομπότ ικανό για συζητήσεις») που έχει αντίστοιχες δυνατότητες με το ChatGPT. Το Bard ωστόσο δεν έκανε καλή αρχή, καθώς απέτυχε να εντυπωσιάσει τους επενδυτές, ενώ μια ανακριβής απάντησή του σχετικά με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, κόστισε στην εταιρεία 100 δισ. δολάρια.

Είναι αυτή η αρχή του τέλους του όρου «γκουγκλάρισμα» που έχει γίνει συνώνυμος της online αναζήτησης;

Δύο ειδικοί του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης μίλησαν στην «Κ» για τις νέες προκλήσεις που θα φέρει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές μας διαδικτυακές αναζητήσεις.

Google’s Bard announcement tweet had a GIF showing the AI chatbot giving an inaccurate answer to a question about the James Webb Space Telescope; GOOG drops 8%+ (Martin Coulter/Reuters) https://t.co/m1C4wcZbsr pic.twitter.com/beC1aSaE9B

«Η Google ίσως βιάστηκε να “απαντήσει” στο ChatGPT με το Bard», αναφέρει ο Μαρκ Λι, καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου του Μπέρμιγχαμ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση της Microsoft να εντάξει το ChatGPT στη μηχανή αναζήτησης Bing ήταν μία έξυπνη κίνηση. Τονίζει, μάλιστα, ότι ενώ η Google κυριαρχεί σήμερα στο πεδίο των διαδικτυακών αναζητήσεων, «δεν ήταν ποτέ καλή στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών», κάτι στο οποίο η Microsoft υπερτερεί.

Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο σωστά θα αξιοποιήσουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί το στοιχείο της τεχνητής νοημοσύνης. «Αυτός που θα κάνει τις πιο σωστές κινήσεις, θα είναι και ο νέος κυρίαρχος της αγοράς», σημειώνει. «Είναι λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να χάσει η Google την πρωτοκαθεδρία».

Από την πλευρά του, ο Δρ Τζιμ Φαν, ειδικός σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και ερευνητής στην αμερικανική εταιρεία Nvidia, επισημαίνει τη σημασία των διαφημίσεων σε ό,τι αφορά τα κέρδη των τεχνολογικών κολοσσών, αναφέροντας ότι ακόμα και με την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, «θα είναι δυνατό να γίνει προσθήκη διαφημίσεων σε κάποιες από τις απαντήσεις» που θα δίνουν τα chatbots και οι εταιρείες δεν θα χάσουν τα έσοδά τους από αυτές.

Όπως τονίζει πάντως ο καθηγητής Μαρκ Λι, οι βασικοί ανταγωνιστές στη νέα διαδικτυακή εποχή που εγκαινιάζει η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι η Google, η Microsoft καθώς και η κινεζική Baidu, η οποία επίσης ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει το δικό της chatbot.

Παράλληλα, φαίνεται πως ένας από τους βασικότερους παράγοντες που θα κρίνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών θα έχει να κάνει με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που θα παρέχουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η λανθασμένη πληροφορία που έδωσε το Bard της Google για το James Webb, δεν αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα προβληματικής «συμπεριφοράς» από ένα chatbot.

«Έχω σίγουρα δει λάθη από πολλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», λέει ο Δρ Φαν. «Έχω δοκιμάσει ορισμένα από αυτά και δεν μου έδιναν πάντα σωστές απαντήσεις. Αυτά τα συστήματα, βέβαια, επικαιροποιούνται συνεχώς και ένα λάθος που υπήρχε πριν από μήνες είναι πιθανό σήμερα να έχει διορθωθεί. Αλλά πάντα θα βρίσκει κανείς προβληματικά στοιχεία».

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το ChatGPT, ο καθηγητής Μαρκ Λι κάνει λόγο για περιπτώσεις στις οποίες οι απαντήσεις του συνοδεύονταν από επινοημένες ακαδημαϊκές αναφορές. «Αυτό πρέπει να διορθωθεί», τονίζει. «Πιστεύω πως υπάρχει [ήδη] ανησυχία για τα fake news στο Διαδίκτυο και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην επιδεινώσει περαιτέρω τα πράγματα».

Why does chatGPT make up fake academic papers?

By now, we know that the chatbot notoriously invents fake academic references. E.g. its answer to the most cited economics paper is completely made-up (see image).

But why? And how does it make them? A THREAD (1/n) 🧵 pic.twitter.com/kyWuc915ZJ

— David Smerdon (@dsmerdon) January 27, 2023