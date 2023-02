ChatGPT vs Sci-Fi: Η επιστημονική φαντασία αντιμέτωπη με τον εαυτό της

Κάποτε αναρωτιόμασταν αν οι ταινίες που εκτυλίσσονται στο μέλλον θα αποδειχθούν προφητικές. Πλέον, διανύουμε την εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει κάνει να αναρωτιόμαστε αν θα μας «καταπιεί» και που η επιστημονική φαντασία έχει αρχίσει πλέον να έρχεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της.

Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος που τον τελευταίο καιρό δεν έχει μπει στον πειρασμό να ρωτήσει διάφορα πράγματα το ChatGPT για να λάβει απαντήσεις… αν όχι sci-fi, σίγουρα σουρεαλιστικές. Δεν πρόκειται βέβαια απλά για ένα «αθώο» chatbot που μπορεί να μας διασκεδάσει αλλά για μια δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης που εγείρει έως και ηθικά ερωτήματα.

Το ΑΙ θα φτάσει στο σημείο να γράφει κείμενα που θα αντικαταστήσουν μέχρι και ολόκληρες θέσεις εργασίας; Κι αν συμβεί αυτό θα πρέπει να το δούμε ως μείωση των δυνητικών θέσεων εργασίας ή ως δυνατότητα για δημιουργικότερη απορρόφηση των ατόμων που χρησιμοποιούν τον γραπτό λόγο ως εργαλείο της δουλειάς τους; Κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευόμαστε… τα ρομπότ; Είναι σωστό να γράψει κανείς ένα κείμενο με τη βοήθεια του ΑΙ κι αν ναι, του ανήκουν εξ ολοκλήρου τα πνευματικά δικαιώματα του εν λόγω κειμένου; Και τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται περισσότερο σε ευκαιρία ή απειλή;

Τα παραπάνω ερωτήματα έρχεται να σκαλίσει μία πρόσφατη είδηση που αφορά το περιοδικό επιστημονικής φαντασίας «Clarkesworld». Μία έκδοση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 με μηνιαία περιοδική κυκλοφορία και που μετρά ως σήμερα 197 τεύχη.

Στις χάρτινες και ψηφιακές σελίδες του «Clarkesworld» φιλοξενούνται ιστορίες επιστημονικής φαντασίας ενώ τις δικές τους ιστορίες μπορούν να στείλουν και οι αναγνώστες/sci-fi συγγραφείς.

Η τελευταία δυνατότητα, βέβαια, μπήκε σε παύση μέχρι νεοτέρας. Όπως εξήγησε ο ίδιος ο αρχισυντάκτης του «Clarkesworld», Νιλ Κλαρκ, ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πως στις σχετικές αιτήσεις που φτάνουν στο περιοδικό, πλέον ο αριθμός κειμένων που είχαν επεξεργαστεί με αυτοματοποιημένα εργαλεία είχε γίνει ανησυχητικός και είναι πέρα από τις δυνάμεις του περιοδικού να διαχειριστεί αυτά τα κείμενα. Ενδεικτικά, όπως είπε ο ίδιος ο Κλαρκ, μόνο τον Φεβρουάριο δέχτηκαν 700 αιτήσεις με κείμενα γραμμένα από ανθρώπους και 500 γραμμένα και επεξεργασμένα μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Submissions are currently closed. It shouldn’t be hard to guess why.

