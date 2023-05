Βίντεο και φωνητικές κλήσεις σύντομα μέσω Twitter – «Μια εφαρμογή για όλα»

Ο Ελον Μασκ, που φιλοδοξεί να μετατρέψει το Twitter σε μία εφαρμογή «για όλα», ανακοίνωσε ότι θα είναι σύντομα δυνατό να γίνονται βίντεο και φωνητικές κλήσεις μέσω της πλατφόρμας.

«Σύντομα θα προστεθούν φωνητικά και βίντεο chat από τον λογαριασμό σας προς οποιονδήποτε χρήστη της πλατφόρμας αυτής, πράγμα που θα σας επιτρέπει να μιλάτε με ανθρώπους οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς να του δίνετε τον τηλεφωνικό αριθμό σας», ανήγγειλε ο Μασκ στο Twitter.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023