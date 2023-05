Γούντγουορντ – Μπερνστάιν: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει όρια», λένε οι θρυλικοί δημοσιογράφοι του Γουότεργκεϊτ

Για την πτώση του Νίξον, τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο σήμερα και, φυσικά, τη ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μίλησαν στο ΒΒC δύο θρύλοι της αμερικανικής δημοσιογραφίας, οι άνθρωποι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, Καρλ Μπερνστάιν και Μπομπ Γούντγουορντ.

Καθώς η ΑΙ κατακλύζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα, πολλοί εγείρουν φόβους τις επιπτώσεις της στην προσωπική και δημόσια ζωή, από την απώλεια θέσεων εργασίας και την απειλή της ιδιωτικότητας, έως τη δυνατότητα ευρείας διασποράς παραπληροφόρησης.

Όπως σημειώνει ο Μπερνστάιν, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί «μια τεράστια δύναμη που συνιστά πρόκληση για το μέλλον της δημοσιογραφίας».

Ο ίδιος επαναλαμβάνει πως «η αλήθεια είναι το σημαντικό για οτιδήποτε στη ζωή», και προσθέτει: «Πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Κι ο Τύπος είναι το βασικό στοιχείο μιας κοινότητας που μπορεί να επιτύχει αυτό το στόχο».

Ερωτηθείς γιατί κάποιος να γίνει δημοσιογράφος σήμερα, αποκρίθηκε «για να βρει την καλύτερη διαθέσιμη εκδοχή της αλήθειας».

Όταν ο δημοσιογράφος του BBC, Αμόλ Ρατζάν διάβασε ένα κείμενο από το Chat GPT για τους δύο τους, ο Μπερνστάιν δήλωσε πως δεν εντυπωσιάστηκε από το απόσπασμα, το οποίο χαρακτήρισε «ένα αμάλγαμα πραγμάτων που έχουν γραφτεί για εμάς».

Αναγνώρισε δε, μέρος του από κείμενο που περιλάμβανε ένα φυλλάδιο συνεδρίου στο οποίο είχαν συμμετάσχει.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεράστια δύναμη που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε αυτόν τον κόσμο» δήλωσε ο ίδιος.

Ο Μπερνστάιν έκανε παραλληλισμό μεταξύ των δραματικών γεγονότων που προηγήθηκαν και διαδέχτηκαν την παραίτηση Νίξον λόγω Γουότεργκεϊτ και όσων εκτυλίχθηκαν στο τέλος της θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Δεν πιστεύαμε ποτέ πως θα βλέπαμε κάτι τέτοιο με άλλο πρόεδρο. Συνέβη σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο επικίνδυνα με τον Τραμπ» είπε.

Ως προς τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Γούντγουορντ έδωσε ένα εύγλωττο παράδειγμα: «Εγώ μπορώ να τηλεφωνήσω στο Πεντάγωνο και να πω ‘θέλω να μιλήσω με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων’, και είτε θα μου μιλήσει είτε όχι. Η ΑΙ δεν μπορεί να το κάνει αυτό».

Οι τότε ρεπόρτερ της Ουάσινγκτον Ποστ ξεκίνησαν την έρευνά τους μετά από μια διάρρηξη στα γραφεία των Δημοκρατικών που στεγάζονταν στο κτήριο Γουότεργκεϊτ της Ουάσινγκτον. Η δημοσιογραφική έρευνα κατέληξε στην αποκάλυψη ενός δικτύου παρακολουθήσεων, μιας υπόθεσης που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ .

Οι δύο τους έκτοτε τιμήθηκαν για τις αποκαλύψεις τους, ενώ το βιβλίο τους για την υπόθεση μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη στην ταινία Ολοι οι Άνθρωποι του Προέδρου και πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ (στο ρόλο του Γούντγουορντ) και τον Τζάστιν Χόφμαν (στο ρόλο του Μπερνστάιν).

