WhatsApp: Επεξεργασία μηνυμάτων με περιθώριο 15 λεπτών

H εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων WhatsApp παραχώρησε στους χρήστες τη δυνατότητα επεξεργασίας μηνυμάτων.

«Για τις στιγμές που κάνετε ένα λάθος ή απλά αλλάζετε γνώμη, μπορείτε τώρα να επεξεργαστείτε τα μηνύματα που έχετε στείλει στο WhatsApp», ανέφερε η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ανήκει στην Meta Platforms σε ένα blog τη Δευτέρα.

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023