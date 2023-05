Η εταιρεία εγκεφαλικών τσιπ του Ελον Μασκ πήρε έγκριση για την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους

Άδεια διενέργειας της πρώτης κλινικής δοκιμής σε ανθρώπους έλαβε από τον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα των ΗΠΑ η Νeuralink, η εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων του Έλον Μασκ.

Η έγκριση από τη Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ σηματοδοτεί σπουδαίο ορόσημο για την εταιρεία.

«Με ενθουσιασμό γνωστοποιούμε πως λάβαμε την έγκριση του FDA για τη διεξαγωγή της πρώτης κλινικής μελέτης σε ανθρώπους» ανακοίνωσε μέσω Twitter η Neuralink, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ένα σημαντικό βήμα που θα επιτρέψει μια μέρα στην τεχνολογία μας να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους».

Ο Έλον Μασκ έκανε ριτουίτ την ανάρτηση, συγχαίροντας την ομάδα του.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023