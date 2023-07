Ρομπότ – «μαέστρος» διηύθυνε ορχήστρα για πρώτη φορά

Ένα ρομπότ πήρε το πόντιουμ, τη μπαγκέτα και τη θέση του διευθυντή ορχήστρας, στην πρώτη ανάλογη απόπειρα διεύθυνσης ορχήστρας από ανδροειδές στη Νότια Κορέα.

Το EveR 6, σχεδιασμένο από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Τεχνολογίας της χώρας, έκανε το ντεμπούτο του στο Εθνικό Θέατρο της Κορέας διευθύνοντας τους μουσικούς της πολυμελούς κρατικής ορχήστρας.

Το ανθρωπόμορφο ρομπότ δεν ανέλαβε μόνο το ρόλο του αρχιμουσικού της ορχήστρας, αλλά μιμήθηκε και τις συνήθεις συμπεριφορές του, ξεκινώντας με μια υπόκλιση στο κοινό, προτού αρχίσει να κινεί τα μηχανικά χέρια του δίνοντας το τέμπο στους μουσικούς.

«Οι κινήσεις του (εκάστοτε) μαέστρου είναι πολύ λεπτομερείς. Το ρομπότ κατάφερε να παρουσιάσει τις λεπτομερείς αυτές κινήσεις πολύ καλύτερα απ’ό,τι είχα φανταστεί» παραδέχεται ο Τσόι Σου-γεούλ, συν-επικεφαλής του κονσέρτου από κοινού με το ρομπότ.

An #Android robot, #EveR6, takes the podium as a conductor to lead a performance by #SouthKorea‘s national orchestra along with human conductor Choi Soo-yeoul pic.twitter.com/hVoa5OPcAX

— News18 (@CNNnews18) July 2, 2023