Το Bard διαθέσιμο και στην Ελλάδα 

Οταν τον περασμένο Φεβρουάριο η Google παρουσίασε στον κόσμο το Bard, το εργαλείο ή το «πείραμα» όπως το χαρακτηρίζει το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, όλος ο πλανήτης ζούσε στον ρυθμό του ChatGPT και της ενσωμάτωσής του στο Bing, τη μηχανή αναζήτησης της Microsoft.

Εχοντας όμως ξεπεράσει τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στο δοκιμαστικό στάδιο, το Bard έγινε διαθέσιμο τον Μάρτιο για το ευρύ κοινό σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο και σταδιακά ως τον Μάιο σε 180 χώρες-εκτός από τα αγγλικά, οι χρήστες μπορούσαν να αλληλεπιδρούν μαζί του στα ιαπωνικά και στα κορεάτικα.

Από σήμερα το πρωί, το Bard είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στη Βραζιλία. Μπορεί επίσης πια να «συνεννοείται» σε 40 γλώσσες, ανάμεσά τους και στα ελληνικά. Οι Έλληνες χρήστες μπορούν να μπουν στο bard.google.com από υπολογιστή ή κινητό, να συνδεθούν με τον λογαριασμό Google που διατηρούν και να ξεκινήσουν να αλληλεπιδρούν με το Bard.

Στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που οργανώθηκε για την παρουσίαση της μεγαλύτερης, όπως χαρακτηρίστηκε, επέκτασης του Bard ως τώρα, ο υπεύθυνος ανάπτυξής του Τζάκι Κράφζικ, περιέγραψε το «πείραμα» της Google ως «μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης που εμείς χαρακτηρίζουμε επαυξημένη φαντασία. Παίρνει τον πιο ισχυρό και όμορφο υπολογιστή του κόσμου, τον ανθρώπινο εγκέφαλο, και χτίζει πάνω στην ικανότητά μας να δημιουργούμε. Και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε είναι χρησιμοποιώντας τη φαντασία μας». Τόνισε δε ότι δεν πρόκειται για ένα chatbot, αλλά «για ένα εργαλείο που μας βοηθά να βρούμε λέξεις και τρόπους να εκφραστούμε, να πούμε τις ιστορίες μας, είναι το δικό μας Bard», κάνοντας μια ευθεία αναφορά στους Κέλτες τροβαδούρους που ενέπνευσαν το όνομά του.

Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά του Bard είναι η δυνατότητα να παρέχει πολλαπλές απαντήσεις (ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτή που προτιμά στις απαντήσεις στη γωνία πάνω δεξιά στο View Other Drafts και από εκεί να συνεχίσει με το Bard και να καταχωρήσει τα επόμενα ερωτήματά του. Επίσης, πάρα το γεγονός ότι το Bard είναι μια τελείως ξεχωριστή εμπειρία από το Google Search, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το Search για να βρει περισσότερες πληροφορίες ή πηγές από το Διαδίκτυο. Καθώς χρησιμοποιεί το Bard μπορεί να πατήσει το Google It και να βρει προτάσεις για σχετικές ερωτήσεις. Επίσης, επειδή το Bard βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο πειραματισμού, η Google θα συνεχίσει να κάνει βελτιώσεις ανάλογα με τα σχόλια των χρηστών. Για να καταχωρήσει κανείς το σχόλιό του, μπορεί να επιλέξει ένα από τα κουμπιά thumbs down ή thumbs up και να καταγράψει τη θετική ή αρνητική εμπειρία του.

Με την ευκαιρία της επέκτασης του Bard, η Google προχώρησε στην προσθήκη νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων.

Οι χρήστες μπορούν πια να λαμβάνουν απαντήσεις πιο προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους καθώς:

Μπορούν να ακούν τις απαντήσεις του Bard: Οι χρήστες αρκεί απλώς να πληκτρολογήσουν ένα μήνυμα και να επιλέξουν το εικονίδιο ήχου για να ακούσουν τις απαντήσεις του Bard. Αυτή η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη σε περισσότερες από 40 γλώσσες, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά.

Μπορούν να προσαρμόζουν εύκολα τις απαντήσεις: Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει ο τόνος και το στιλ των απαντήσεων του Bard σε πέντε διαφορετικές επιλογές· απλό, μακρύ, σύντομο, επαγγελματικό ή ανεπίσημο.

Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να καρφιτσώσουν, να οργανώσουν και να τροποποιήσουν συνομιλίες (όταν ξεκινούν μια συνομιλία, θα βλέπουν επιλογές για καρφίτσωμα, μετονομασία και λήψη πρόσφατων συνομιλιών στην πλαϊνή μπάρα). Θα μπορούν να εξάγουν κώδικα Python στο Replit, εκτός από το Google Colab (τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το Bard είναι δημοφιλές για εργασίες προγραμματισμού). Τέλος δίνεται η δυνατότητα οι χρήστες να μοιράζονται τις απαντήσεις που λαμβάνουν μέσα από κοινόχρηστους συνδέσμους αλλά και η χρήση εικόνων καθώς σύντομα θα ενσωματωθούν οι δυνατότητες του Google Lens στο Bard – αυτή τη στιγμή αν κάποιος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για μια εικόνα ή έμπνευση για μια λεζάντα και μια σημείωση σε μια εικόνα, μπορεί ανεβάσει εικόνες με οδηγίες και το Bard θα τις αναλύσει για να βοηθήσει (αυτή η λειτουργία είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά).

Τον περασμένο Μάιο το Bard είχε περισσότερες από 140 εκατ. επισκέψεις παγκοσμίως – διπλάσιες σε σύγκριση με τις σχεδόν 50 εκατ. που είχε τον Απρίλιο. Στόχος της Google είναι το Bard να κατορθώσει να φτάσει τους 1 δις. χρήστες.