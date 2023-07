Τιμή ρεκόρ για σπάνιο iPhone πρώτης γενιάς – Πωλήθηκε για πάνω από 190.000 δολάρια

Ένα iPhone πρώτης γενιάς πουλήθηκε σε δημοπρασία 190.372 δολάρια, κοινώς 300 φορές περισσότερο από την αρχική του αξία.

Το μοντέλο των 4GB του 2007 είχε αγοραστεί για 599 δολάρια και βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, σχεδόν άθικτο μέσα στη συσκευασία του.

Η δημοπρασία του αντικειμένου, «συλλεκτικού υψηλής ποιότητας και εξαιρετικά σπάνιου» όπως το χαρακτήρισε ο οίκος LCG Auctions, προσέλκυσε συνολικά 28 προσφορές, με αρχική τιμή δημοπρασίας τα 10.000.

BREAKING: New all-time record for original iPhone with bidding still underway (regular bidding closes at 5PM EST). Previous record of $63,356 was set by @lcgauctions in February. pic.twitter.com/5d2G5T403b

— LCG Auctions (@lcgauctions) July 16, 2023