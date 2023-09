Ig Nobel: Από «αναστημένες» αράχνες έως τουαλέτες με… μάτια

Από τη χρήση… νεκρών αραχνών που πιάνουν αντικείμενα έως τη διερεύνηση της αλλόκοτης αίσθησης που δημιουργείται όταν γράφουμε ξανά και ξανά την ίδια λέξη, απονεμήθηκαν και φέτος τα βραβεία Ig Nobel που τιμούν τις πιο ευφάνταστες και περίεργες επιστημονικές ανακαλύψεις.

Σε αντίθεση με τον θεσμό των Νόμπελ –τα οποία αρχίζουν να ανακοινώνονται από τον επόμενο μήνα–, τα βραβεία Ig Nobel εστιάζουν στην ασυνήθιστη ή πιο επουσιώδη πλευρά της έρευνας που «κάνει τον κόσμο να γελά κι έπειτα να σκέφτεται». Συνοδεύονται επίσης από μία μάλλον λιγότερο… γενναία οικονομική επιβράβευση σε σχέση με τα περίβλεπτα Νόμπελ: Οι φετινοί νικητές θα λάβουν από ένα χαρτονόμισμα των 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων… από τη Ζιμπάμπουε.

Στην online τελετή της Πέμπτης, απονεμήθηκαν σε ερευνητές από όλο τον κόσμο δέκα βραβεία σε μορφή αρχείου pdf που μπορεί να εκτυπωθεί και να συναρμολογηθεί σε τρισδιάστατο βραβείο.

Το βραβείο μηχανολόγων μηχανικών κέρδισε η ομάδα νεαρών επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Ράις των ΗΠΑ για την «αναγέννηση» νεκρών αραχνών με στόχο να πιάνουν εργαλεία.

Μέσω της «νεκρορομποτικής» αυτής προσέγγισης, η ομάδα ουσιαστικά δημιούργησε μια λαβή με βάση την αράχνη που θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να πιάσει αντικείμενα με ακανόνιστα σχήματα.

«Ενώ στήναμε το εργαστήρι μας, προσέξαμε μια νεκρή, κουλουριασμένη αράχνη στην άκρη ενός διαδρόμου. Η στιγμή του “αχά!” μας ήρθε όταν διαπιστώσαμε πως οι αράχνες διαθέτουν καμπτήρες μυς μόνο για να μαζεύουν προς τα μέσα τα πόδια τους και βασίζονται στην υδραυλική πίεση για να τεντώνουν τα πόδια τους προς τα έξω», ανέφερε ο Τε Φάγιε Γιαπ.

Το βραβείο για τη δημόσια υγεία δόθηκε στους ερευνητές που ανέπτυξαν μια έξυπνη τουαλέτα που με τη χρήση λογής τεχνολογιών παρακολουθεί τα ανθρώπινα περιττώματα για τυχόν ενδείξεις ασθενειών και περιλαμβάνει έναν αισθητήρα… πρωκτικού αποτυπώματος για την ταυτοποίηση του χρήστη.

🎉🚽 Honored to win the #IgNobelPrize2023 in Public Health for our smart healthcare toilet! Gratitude to mentors & visionaries like Prof. Gambhir. Here’s to finding profound solutions in unlikely spots, with a sprinkle of laughter. #HealthcareInnovation #UnexpectedResearch pic.twitter.com/2oKDWyaQvO

— Seung-min Park (@SeungminPark_) September 14, 2023