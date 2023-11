Αστροναύτες έχασαν μια εργαλειοθήκη στο διάστημα – Και είναι ορατή από τη Γη

Εκτός από τα άστρα, τους πλανήτες, τα νεφελώματα, τους γαλαξίες, εδώ και μερικά 24ωρα, στο πεδίο των παρατηρητών του ουρανού βρίσκεται και ένα… ανθρώπινο αντικείμενο.

Πρόκειται για μία εργαλειοθήκη που κατά λάθος έπεσε από τους αστροναύτες Τζασμίν Μογκμπέλι και Λοράλ Ο’Χάρα που πέρασαν έξι ώρες και 42 λεπτά εκτός του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού για εργασίες συντήρησης.

Πλέον, ο λευκός σάκος αιωρείται σε τροχιά γύρω από τη Γη, από την οποία είναι μάλιστα και ορατός, αν και όχι με γυμνά μάτια.

Συγκεκριμένα, ο επίσης αστροναύτης Σατόσι Φουρουκάουα «συνέλαβε» το αντικείμενο ενώ φωτογράφιζε το όρος Φούτζι στην Ιαπωνία από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji 🗻 the ‘Orbital Police’ can confirm that the lost EVA gear is being tracked 🫡 https://t.co/wz4MITmAfM pic.twitter.com/eksfu9fPFw

— Dr Meganne Christian (@astro_meganne) November 5, 2023