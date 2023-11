Σαμ Αλτμαν: Στη Microsoft ο συνιδρυτής της OpenAI

Η Microsoft θα προσλάβει τον Σαμ Αλτμαν, συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της startup OpenAI, ανακοίνωσε σήμερα ο Σάτια Ναντέλα, τρεις ημέρες μετά την απόλυση του σταρ της Σίλικον Βάλεϊ.

Ο Σαμ Αλτμαν και ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, οι συνιδρυτές της OpenAI, θα ενταχθούν με άλλους συναδέλφους τους στη Microsoft, για να διευθύνουν μία νέα ομάδα έρευνας για την tεχνητή νοημοσύνη (AI), έγραψε ο Σάτια Ναντέλα στο Twitter (Χ).

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023