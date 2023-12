Euro 2024: Η μπάλα των αγώνων θα έχει μικροτσίπ που θα καταγράφει 500 κινήσεις ανά δευτερόλεπτο

Ενα μικροτσίπ στο εσωτερικό της μπάλας του Euro 2024 θα συνδράμει στη λήψη αποφάσεων των διαιτητών στην ποδοσφαιρική διοργάνωση του επόμενου καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την Adidas, η Fussballliebe (αγάπη για το ποδόσφαιρο) θα διαθέτει ενσωματωμένο επαναφορτιζόμενο μικροτσίπ που θα καταγράφει και θα στέλνει ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε διαιτητές και υπεύθυνους βιντεοσκόπησης.

Οπως επισημαίνει η γερμανική μάρκα αθλητικών ειδών, η τεχνολογία αυτή –που είχε βοηθήσει τη διαιτησία και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ– θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αποφάσεων για τα οφσάιντ και στις παραβάσεις με χέρι, στο προσεχές Ευρωπαϊκό Κύπελλο που διοργανώνεται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στη Γερμανία.

Η μπάλα περιέχει έναν επαναφορτιζόμενο αισθητήρα κίνησης στο κέντρο του εσωτερικού της. Το τσιπ αυτό μπορεί να ανιχνεύσει πάνω από 500 κινήσεις ανά δευτερόλεπτο – που πρακτικά σημαίνει πως μπορεί να καταγράφει με ακρίβεια πότε ένας παίκτης αγγίζει την μπάλα.

Το σύστημα αυτό θα είναι ημι-αυτοματοποιημένο, με τους διαιτητές να έχουν τον τελικό λόγο σε αποφάσεις οφσάιντ.

Ηδη, η UEFA χρησιμοποιεί ένα ανάλογο ημι-αυτόματο σύστημα για τα οφσάιντ στο Champions League που, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει μπάλα με μικροτσίπ, αλλά κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη που καταγράφουν το πώς προωθείται η μπάλα στο τέρμα.

Το ημι-αυτόματο σύστημα για τα οφσάιντ διαφέρει από το σύστημα VAR που χρησιμοποιείται στην Premier League και άλλα εθνικά πρωταθλήματα και περιλαμβάνει την εξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων σε οθόνες με τη βοήθεια του χειριστή επανάληψης.

