Ιαπωνία: Μηχανικοί ανέπτυξαν πύραυλο που λειτουργεί με κοπριά αγελάδων

Μηχανικοί από την Ιαπωνία ανέπτυξαν έναν νέο πυραυλοκινητήρα ο οποίος λειτουργεί με υγρό μεθάνιο που προέρχεται από κοπριά αγελάδας. Πρόκειται για εξέλιξη που θα μπορούσε να ωθήσει την εν λόγω βιομηχανία στη χρήση πιο βιώσιμων προωθητικών καυσίμων.

Ο πυραυλοκινητήρας, με την ονομασία Zero, τέθηκε σε λειτουργία με μια «στατική δοκιμή» διάρκειας 10 δευτερολέπτων στο ιαπωνικό κοσμοδρόμιο του Χοκάιντο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η νεοσύστατη εταιρεία Interstellar Technologies (IST). Ο Zero τροφοδοτείται από υγρό βιομεθάνιο, προερχόμενο από «κοπριά ζώων» που παρήχθη στις γαλακτοκομικές φάρμες του Χοκάιντο, πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Interstellar Technologies μοιράστηκε πλάνα από τη δοκιμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο κινητήρας ξεκινά να λειτουργεί εκτοξεύοντας μια έντονη οριζόντια μπλε φλόγα. Το βιομεθάνιο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε πυραυλοκινητήρα από μια ιδιωτική διαστημική εταιρεία, μετά την πρώτη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Ενας αυξανόμενος αριθμός μελετών τα τελευταία χρόνια επισημαίνει τα μειονεκτήματα των συμβατικών καυσίμων πυραύλων που αφορούν κυρίως τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση προωθητικών ουσιών. Με τη χρήση του βιομεθανίου, η IST ελπίζει να καταστήσει τα περισσότερα καύσιμα των πυραύλων βιώσιμα, συμβάλλοντας έτσι στον μετριασμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

