Ε.E.: Η Κομισιόν κινεί επίσημες διαδικασίες κατά της πλατφόρμας «X»

Επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της πλατφόρμας «X» κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Κομισιόν έχει κινήσει επίσημες διαδικασίες για να αξιολογήσει εάν η πλατφόρμα «X» παραβίασε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται μεταξύ άλλων με τη διαχείριση κινδύνου, τη διαχείριση περιεχομένου και τη διαφάνεια της διαφήμισης.

Today we open formal infringement proceedings against @X :

⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation

⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations

⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface#DSA pic.twitter.com/NxKIif603k

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 18, 2023