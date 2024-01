«Πανευτυχής» η NASA: Ανοιξε έπειτα από μήνες κολλημένο δοχείο με «θησαυρούς» αστεροειδούς

«Πανευτυχείς» δηλώνουν οι άνθρωποι του Johnson Space Center της NASA στο Χιούστον που «επιτέλους» κατάφεραν να ανοίξουν σφραγισμένο κάνιστρο με δείγματα αστεροειδούς, τέσσερις μήνες αφότου αυτό προσεδαφίστηκε στην έρημο της Γιούτα.

Την Παρασκευή, η διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε πως κατάφερε να αφαιρέσει δύο εξαρτήματα που είχαν κολλήσει και μπλόκαραν το άνοιγμα του μεταλλικού δοχείου.

«Ανοιξε, άνοιξε!» πόσταρε το τμήμα πλανητικής επιστήμης της NASA στο X/Twitter, έπειτα από μήνες άκαρπων προσπαθειών να ξεμπλοκάρουν τους δύο μηχανισμούς, μαζί με μία φωτογραφία σκόνης και μικρών κομματιών πετρωμάτων μέσα στο δοχείο.

It’s open! It’s open! And ready for its closeup. After successfully removing two final fasteners on Jan. 10, members of the @astromaterials team photographed the #OSIRISREx asteroid sample with a special technique to achieve super high-res images. https://t.co/bBrfFT3FoR pic.twitter.com/NTGMVFZCP3

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) January 19, 2024