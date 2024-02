Νέο ρεκόρ 623 χλμ./ώρα για το κινεζικό τρένο μαγνητικής αιώρησης – Επόμενος στόχος τα 1.000 χλμ./ώρα

Η Κίνα ανακοίνωσε πως το νέο τρένο μαγνητικής αιώρησης κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτητας σε δοκιμαστική διαδρομή ξεπερνώντας τα 623 χλμ./ώρα.

Πρόκειται για το T-Flight, το πρόσφατο επίτευγμα της China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), που φιλοδοξεί να κατασκευάσει ένα τρένο με υπερτριπλάσια ταχύτητα που θα σπάσει το φράγμα του ήχου και θα ξεπεράσει τα αεροπλάνα.

China is one step closer to a cutting-edge transportation system involving a 1,000 km/h high-speed #maglev #train running in a low vacuum pipeline after newly completing the main structure of a 2-km full-scale test pipeline in N China’s Shanxi, the longest of its kind globally. pic.twitter.com/rDv1NEQ20k

— China Science (@ChinaScience) November 23, 2023