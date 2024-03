Η SpaceX γράφει ιστορία: Εκτόξευσε το μεγαλύτερο διαστημόπλοιο

H εταιρεία SpaceX εκτόξευσε επιτυχώς στο διάστημα, τον μεγαλύτερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, το περίφημο Starship, από τη βάση της στο Τέξας.

Αυτή ήταν η τρίτη δοκιμαστική πτήση του πυραύλου.Το διαστημόπλοιο ύψους σχεδόν 122 μέτρων φιλοδοξεί να μεταφέρει στα επόμενα χρόνια αστροναύτες στο φεγγάρι, για λογαριασμό της NASA και, αργότερα, τους πρώτους ανθρώπους στον πλανήτη Αρη.

Η διαστημική εταιρεία του Ελον Μασκ ανάρτησε λίγο αργότερα πλάνα με το Starship στο διάστημα, σε απόσταση 184 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης.

Τα τελευταία λεπτά η επικοινωνία με το διαστημόπλοιο έχει διακοπεί. Η SpaceX σημείωνε νωρίτερα πως σε περίπτωση που το Starship εισέλθει επιτυχώς και σε πλήρη λειτουργία στην γήινη ατμόσφαιρα, θα συλλεχθούν πολύτιμα δεδομένα για την επανείσοδο σε υπερηχητικές ταχύτητες, πέντε φορές μεγαλύτερες από την ταχύτητα του ήχου.

If Starship manages to make it all the way to reentry, we’ll collect valuable data on reentry at hypersonic speeds, or more than 5 times the speed of sound pic.twitter.com/jYXrttLcuE

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024