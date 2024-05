«Συγγνώμη» της Apple μετά τις αντιδράσεις για τη διαφήμιση του νέου της iPad – «Αποτύχαμε»

Συγγνώμη, μετά την κατακραυγή, ζήτησε η Apple για τη διαφήμιση του νέου της iPad που, αν και είχε στόχο να προωθήσει τις νέες δημιουργικές δυνατότητες του νέου της προϊόντος, κατέληξε να συνθλίβει τη δημιουργικότητα – όπως κατήγγειλαν οι επικριτές της.

Η διαφήμιση παρουσίαζε μια πελώρια υδραυλική πρέσα να συνθλίβει πληθώρα εργαλείων μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, συγγραφής και να καταλήγει, μετά από σχεδόν ένα λεπτό ολικής καταστροφής, στη «γέννηση» του μικροσκοπικού, λεπτότερου iPad.

«Γνωρίστε το νέο iPad Pro: το λεπτότερο προϊόν που έχουμε δημιουργήσει ποτέ, την πιο προηγμένη οθόνη που έχουμε παραγάγει ποτέ, με την απίστευτη ισχύ του chip M4. Φανταστείτε μόνο όλα τα πράγματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του», έγραφε στο Χ ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού, Τιμ Κουκ.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

