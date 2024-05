Τεχνητή «αθανασία»: Ο άνθρωπος που έκανε τον νεκρό πατέρα του chatbot

Πώς κρατάς ζωντανή τη μνήμη ενός αγαπημένου σου προσώπου όταν φεύγει από τη ζωή; Ηταν ένα απελπιστικό ερώτημα που απασχόλησε επί μακρόν τον Τζέιμς Βλάχος.

Τελικά, η μεγάλη απώλεια στη ζωή του τον οδήγησε να επανεφεύρει τον τρόπο αναμνήσεων μέσω τεχνητής… αθανασίας.

Ο θάνατος του πατέρα του, το 2016, κινητοποίησε τον βετεράνο δημοσιογράφο τεχνολογίας, ωθώντας τον να μετατρέψει τον πατέρα του σε… chatbot.

«Αγαπούσα τον πατέρα μου και τον έχανα», περιγράφει ο ίδιος, για τη στιγμή που πληροφορήθηκαν πως ο πατέρας του έπασχε από καρκίνο τελικού σταδίου.

Αποφάσισε να αξιοποιήσει τον χρόνο που απέμενε: «Αρχισα ένα προφορικό εγχείρημα με τον πατέρα μου, περνώντας ώρες επί ωρών καταγράφοντας την ιστορία της ζωής του».

Η συγκυρία της ασθένειας συνέπεσε με την εποχή που ο Τζέιμς Βλάχος άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα σε μια νέα καριέρα στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Σκέφτηκα, μήπως θα μπορούσε να βγει κάτι διαδραστικό από όλο αυτό; Ενας τρόπος να διατηρήσουμε αρτιότερα τις αναμνήσεις του και κάποια αίσθηση της προσωπικότητάς του, η οποία ήταν τόσο υπέροχη», θυμάται ο ίδιος.

O πατέρας του πέθανε το 2017. Ομως, ο Τζέιμς είχε μετατρέψει όλα όσα είχε ηχογραφήσει από εκείνον σε ένα chatbot που μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη ζωή του πατέρα του με τη φωνή του πατέρα του.

Μέχρι πρότινος, η επαναφορά στη «ζωή» ανθρώπων νεκρών μέσω τεχνητής νοημοσύνης ήταν προσφιλές θέμα βιβλίων και ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, ο καλπασμός της τεχνολογίας κατέστησε εφικτή την εξέλιξη αυτή, με τον Τζέιμς να δημιουργεί, το 2019, την εφαρμογή λογισμικού HereafterAI που έδινε τη δυνατότητα και σε άλλους χρήστες να «ανασταίνουν» τους νεκρούς τους και μέσω τεχνολογίας να αλληλεπιδρούν με οικείους τους που δεν ήταν πια στη ζωή.

Και ενώ οι χρήστες του HearafterAI μπορούν να «ανεβάζουν» φωτογραφίες των αγαπημένων τους, ώστε να εμφανίζονται στην οθόνη όταν χρησιμοποιούν την εφαρμογή, μια άλλη startup που επίσης μετατρέπει τους ανθρώπους σε AI chatbots προχωρά περαιτέρω.

The HereAfter AI app for saving and interactively sharing your life story is already out on the web, but that’s just the beginning. Our new mobile app launches soon, so sign up now at https://t.co/jZcVIb0SYC to be notified as soon as it’s ready! Here’s how it works . . . pic.twitter.com/vtPZGeAfPg

