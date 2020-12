Ο Sir Winston Churchill για το Ισλάμ

Ο Sir Winston Churchill στο βιβλίο του «The River War», δίνει μια περιγραφή του Ισλάμ. Σας παραθέτω αυτούσιο το απόσπασμα, ώστε να απολαύσετε τα Αγγλικά του:

«How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement, the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Muslims may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome».

Ακολουθεί η δική μου φτωχή μετάφραση, την οποία μπορείτε να παραλείψετε για να σας μείνει η σωστή εντύπωση από το αγγλικό κείμενο.

«Πόσο τρομακτικές είναι οι κατάρες που φορτώνει ο Μωαμεθανισμός στους ακολούθους του! Εκτός από τη φανατική φρενίτιδα, η οποία είναι τόσο επικίνδυνη σε έναν άνθρωπο όσο και η υδροφοβία στα σκυλιά, υπάρχει αυτή η φοβερή μοιρολατρική απάθεια. Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς σε πολλές χώρες: αυτοσχεδιαστικές συνήθειες, πρόχειρα συστήματα καλλιέργειας, εμπόριο που σέρνεται και ανασφάλεια ιδιοκτησίας υπάρχει όπου κυριαρχούν ή ζουν οι οπαδοί του Προφήτη.

Ενας υποβαθμισμένος αισθησιασμός στερεί από αυτή τη ζωή τη χαρά και τη λεπτότητά της, τα επακόλουθα της αξιοπρέπειας και της αγιότητάς της. Το γεγονός ότι στον νόμο του Μωάμεθ κάθε γυναίκα πρέπει να ανήκει σε κάποιον άνδρα ως απόλυτη περιουσία του, είτε σαν παιδί, είτε σαν γυναίκα, είτε σαν παλλακίδα, καθυστερεί την τελική εξαφάνιση της δουλείας, μέχρις ότου η πίστη του Ισλάμ σταματήσει να είναι μια κυρίαρχη δύναμη μεταξύ των ανδρών.

Οι μουσουλμάνοι σαν άτομα, μπορεί να έχουν υπέροχες ιδιότητες, αλλά η επιρροή της θρησκείας παραλύει την κοινωνική ανάπτυξη εκείνων που την ακολουθούν. Δεν υπάρχει ισχυρότερη οπισθοδρομική δύναμη στον κόσμο. Απέχοντας πολύ από την παρακμή, ο Μωαμεθανισμός είναι μια μαχητική και προσηλυτική πίστη. Εχει ήδη εξαπλωθεί σε όλη την Κεντρική Αφρική, δημιουργώντας ατρόμητους πολεμιστές σε κάθε βήμα. Και αν η χριστιανοσύνη δεν ήταν προστατευμένη με τα ισχυρά όπλα της επιστήμης, της επιστήμης κατά της οποίας αγωνίστηκε μάταια, ο πολιτισμός της σύγχρονης Ευρώπης μπορεί να πέσει, όπως έπεσε ο πολιτισμός της αρχαίας Ρώμης».

Το εκπληκτικό στο παραπάνω κείμενο είναι ο χρόνος δημοσίευσής του. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1899! Πριν από 121 χρόνια, ο Churchill μας περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια τη σημερινή εικόνα και μας προειδοποιεί ότι «ο πολιτισμός της σύγχρονης Ευρώπης μπορεί να πέσει, όπως έπεσε ο πολιτισμός της Αρχαίας Ρώμης».

Η άποψη του Churchill για το Ισλάμ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί το είχε μελετήσει σε βάθος και είχε πολλούς και σημαντικούς φίλους που ήταν Μωαμεθανοί. Πρόσφατα, ανακαλύφθηκε μια επιστολή της μελλοντικής κουνιάδας του, Lady Gwendoline Bertie, γραμμένη το 1907 προς τον Churchill, όπου του γράφει: «Παρακαλώ, μην ασπαστείς το Ισλάμ. Εχω παρατηρήσει ότι έχεις προδιάθεση για ανατολίτικες συνήθειες σαν Πασάς…». Οι συγγενείς και φίλοι του είχαν πραγματικά μεγάλη αγωνία μήπως ασπαστεί τον Μωαμεθανισμό.

Ενας άλλος μελετητής των θρησκειών και ειδικά του Ισλάμ, είναι ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας. Από το βιβλίο του «Ιστορία επιζώντων θρησκευμάτων» σας παραθέτω τρία αποσπάσματα.

«Θέση της γυναίκας. Στο Κοράνιο είναι έκδηλη η μονομέρεια υπέρ των ανδρών και η υποτίμηση της γυναίκας, ιδιαίτερα σε ζητήματα γάμου και διαζυγίου. “Οι άνδρες είναι ανώτεροι των γυναικών, ένεκα της ιδιότητος δι’ ης ο Θεός ύψωσε τους μεν επί των δε, και διότι οι άνδρες προικίζουσι τας γυναίκας εκ του πλούτου αυτών”. Το Ισλάμ όχι μόνο επιτρέπει, αλλά και συνιστά την πολυγαμία. Παράλληλα προς τις νόμιμες 4 συζύγους ο μουσουλμάνος μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό από παλλακίδες. […]

Θεσμός δουλείας. Στην ισότητα όλων των ανθρώπων αντιστρατεύεται και ο θεσμός της δουλείας που απερίφραστα αναγνωρίζεται από το Κοράνιο. Σύμφωνα με την επίσημη ισλαμική νομοθεσία, δούλος είναι ο αιχμάλωτος πολέμου, ο άπιστος, όποιος συλληφθεί στο διάστημα επιδρομής σε χώρα εχθρική, τα παιδιά μιας δούλης. Οι δούλοι, όπως και άλλες μορφές ιδιοκτησίας, μεταβιβάζονται. […]

Ιερός Πόλεμος. Θεσμοθετημένος συχνά ως ιερό καθήκον είναι στο Ισλάμ ο πόλεμος κατά των απίστων (“τζιχάντ” – jihad). “Οπόταν συναντάτε τους απίστους, φονεύετε και κατασφάζετε συγκρατούντες στερεώς τα δεσμά του αιχμαλώτου”, παροτρύνει το Κοράνιο. Η αποδοχή και δικαίωση του Ιερού πολέμου παραμένει αναμφισβήτητη […]».

Είναι ολοφάνερο ότι ο Churchill δεν λέει τίποτα περισσότερο από όσα προστάζει το Κοράνι. Σοκαριστήκαμε αρχικά από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αλλά σταδιακά ξεπεράσαμε το αρχικό σοκ και συνηθίσαμε. Οι πρόσφατες άγριες δολοφονίες στη Γαλλία και στην Αυστρία, έφεραν ξανά στην επικαιρότητα το θέμα του Ισλάμ και πώς το αντιμετωπίζουμε στη Δύση.

Στο όνομα της «πολιτικής ορθότητας» αντιμετωπίζουμε το Ισλάμ με υπερβολική και αδικαιολόγητη ανοχή. Αν κάποιος τολμήσει να μιλήσει για τις ανισότητες που προστάζει το Κοράνι, χαρακτηρίζεται αμέσως ρατσιστής. Από την άλλη πλευρά, σε κάθε ευκαιρία χλευάζουμε τον Χριστιανισμό, ο οποίος μέσω του φωτισμένου Αποστόλου Παύλου, 1.700 χρόνια πριν από την εποχή του Διαφωτισμού, διακήρυξε: «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Προς Γαλάτας, γ΄, 28). Με 23 λέξεις μας έδωσε τον αληθινό ορισμό της Ισότητας σε φυλές, φύλο και κοινωνία!

Θέλει πραγματικά πολύ μεγάλο θάρρος να κάνει κάποιος τέτοιες επαναστατικές, για την εποχή τους, διακηρύξεις. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, οι περισσότεροι απόστολοι πέρασαν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους σε φυλακές και βασανιστήρια, αλλά δεν λύγισαν ούτε έχασαν την πίστη και τον ζήλο τους.

Ο Γιάννης Μαρίνος σε πρόσφατο άρθρο του στο «ΒΗΜΑ», με τίτλο «Βαθμιαία υποταγή στο ξίφος του Μωάμεθ;» (8/11/2020) κλείνει με το άρθρο ως εξής: «Η για λόγους πολιτικής ορθότητας εθελοτύφλωση των λαών της Ευρωπαϊκής Ενωσης απέναντι στον συστηματικά προωθούμενο εξισλαμισμό της, προετοιμάζει την ήττα των απίστων διά της υποταγής τους, όπως είχε προβλέψει και ο πολύς Μισέλ Ουελμπέκ στο διάσημο προφητικό μυθιστόρημά του “Υποταγή”». Ακριβώς την ίδια προειδοποίηση μας κάνει και ο Churchill πριν από 121 χρόνια!

Φαίνεται ότι η Ευρώπη άρχισε να ξυπνάει και να αντιδρά στη σταδιακή διείσδυση του Ισλάμ στις δικές μας κοινωνίες. Εμείς εδώ, επειδή ακόμα δεν έχουμε ζήσει τις τραγωδίες της Γαλλίας, Αγγλίας, Γερμανίας και άλλων χωρών, αντιμετωπίζουμε με τη γνωστή μας χαλαρότητα το θέμα. Πρόσφατα μάθαμε ότι συνελήφθη μαχητής του ISIS, ο οποίος ομολόγησε και ο οποίος βρισκόταν στην πατρίδα μας εδώ και δύο χρόνια. Πόσοι τέτοιοι μπορεί να υπάρχουν και να ενεργοποιηθούν όταν πάρουν εντολές;

Εχουμε όμως και άλλο ένα πρόβλημα. Οποιος τολμήσει να μιλήσει για το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται από τους «δικαιωματιστές» σαν «ρατσιστής» και τον τρέχουν στα δικαστήρια. Για μένα ο χειρότερος φασισμός είναι να εμποδίζεται η ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων, είτε μας αρέσουν είτε όχι. Στο πνεύμα αυτό είναι γραμμένο και το σημερινό κείμενο.

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.