Φοιτήτριες του Αριστοτελείου κατήγγειλαν τις προάλλες σεξουαλική τους παρενόχληση από διδάσκοντες. Πολύ ωραία. «Συναδέλφισσές» τους όμως δεν αρκέστηκαν στη συμπαράσταση. Καθότι φοιτήτριες Φιλοσοφικής, αν δεν κάνω λάθος, είπαν να το φιλοσοφήσουν. Δεν φτάνει να καταγγέλλεις. Πρέπει να ξέρεις και ποια είναι τα βαθύτερα αίτια που προκαλούν αυτό που καταγγέλλεις. Να βρεις αυτό το υπέροχο «σε τελευταία ανάλυση» της μαρξιστικής σκέψης. Ως εκ τούτου, δημιούργησαν ένα «χάπενινγκ». Ακροβολίστηκαν στο κλιμακοστάσιο του πανεπιστημιακού κτιρίου, όρθιες, ευθυτενείς και ακίνητες και η καθεμιά τους κρατούσε από ένα πλακάτ. Το κάθε ένα από αυτά εξέθετε και μια πτυχή του προβλήματος. Ολα μαζί συνέθεταν μια έκθεση ιδεών, ολοκληρωμένων, με θέμα «Ποια είναι τα βαθύτερα αίτια της σεξουαλικής παρενόχλησης;». Ξεχωρίζω το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου: «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Πέντε λέξεις που τις διαβάζεις και αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν να μην το είχες σκεφτεί. Είναι φως φανάρι, αφού εκτός Ε.E. και ΗΠΑ δεν υπάρχουν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Ξέρετε εσείς κίνημα Me too στο Αφγανιστάν; Εκεί οι γυναίκες παραδίδονται οικειοθελώς στις ορέξεις των Ταλιμπάν και αν μετανιώσουν ψεύδονται, άρα αμαρτάνουν και τιμωρούνται διά λιθοβολισμού. Τίποτε τέτοιο δεν συμβαίνει στις χώρες της Ε.Ε., με αποτέλεσμα η σεξουαλική παρενόχληση να έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Οι φοιτήτριες όμως δεν σταματούν εκεί. Αποκαλύπτουν και άλλα δεινά που ταλανίζουν τη συνύπαρξη αρσενικού – θηλυκού από αρχαιοτάτων χρόνων. Συγκρατώ τον «ανταγωνισμό» και τη «λογική κόστους οφέλους». Για να το λένε κάτι θα ξέρουν.



Προσπαθώ να παρακολουθήσω τη σκέψη των συμπαθέστατων ακτιβιστριών του Balkan Me too. Και σκέφτομαι αυτόν τον προπονητή που κατηγορείται για τον βιασμό της εντεκάχρονης αθλήτριας. Τον φαντάζομαι να λέει στον ανακριτή: «Φταίει η πολιτική της Ε.E. Τι να κάνω κι εγώ; Με έπιασε μια λογική κόστους οφέλους και δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Υπέκυψα στον ανταγωνισμό». Oμως, για να σοβαρευτούμε. Δεν υπάρχει αποτελεσματικότερος τρόπος για να σβήσεις ένα πραγματικό πρόβλημα, από τη γελοιοποίησή του. Οι ακτιβίστριες δεν αντιλαμβάνονται το γελοίον της παρέμβασής τους. Γιατί;



Επειδή νομίζουν ότι έτσι είναι τα πράγματα στον κόσμο μας. Επειδή έτσι διδάχθηκαν στο κατηχητικό της Αριστεράς. Δεν χρειάζεται να κουράσεις το μυαλουδάκι σου για να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω σου. Σου φτάνουν τέσσερις – πέντε αλήθειες που σπάνε τον κώδικα της πραγματικότητας. Αυτές σου ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο της ζωής. Φοιτήτριες της φιλοσοφικής είναι. Αναρωτιέμαι πώς σκέφτονται όταν βρεθούν μπροστά σε έναν διάλογο του Πλάτωνα. Κούφια η ώρα θα μου πείτε.