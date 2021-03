Θεωρείο (13/03/21)

Η αποχή του Μεϊμαράκη για τη Βόρεια Μακεδονία

Θα ξεκινήσω με ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την περασμένη εβδομάδα δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου η τελική έγκριση της έκθεσης που αφορά τις (προ)προενταξιακές συζητήσεις για τη Βόρεια Μακεδονία. Η έκθεση σημειώνει τα βήματα που έχουν γίνει, τονίζοντας κυρίως τη σημασία της ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Στο τέλος κλήθηκαν να ψηφίσουν τα μέλη που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιτροπή από όλες τις πολιτικές ομάδες. Το αποτέλεσμα ήταν 61 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 2 επέλεξαν αποχή. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει η έκθεση στις 24 Μαρτίου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και, εφόσον ψηφιστεί, θα γίνει το επόμενο βήμα για την προενταξιακή συζήτηση που αφορά τη Βόρεια Μακεδονία. Το σημαντικό το κράτησα για το τέλος. Από τους δύο που επέλεξαν αποχή, ο ένας ήταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Υποθέτω πως ήταν σε πλήρη συνεννόηση με το Μαξίμου και το ΥΠΕΞ. Ο λόγος, ωστόσο, που κράτησε αυτή τη στάση έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο έτερος που επέλεξε αποχή είναι ο Γιώργος Γεωργίου, ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ.

Σταϊκούρας vs βoυλευτών

Την ισχύ του έδειξε για μία ακόμα φορά ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος, όπως μαθαίνω, «έκοψε» ερώτηση βουλευτών της Ν.Δ. που αφορούσε το υπουργείο του. Η ερώτηση είχε ήδη υπογραφεί από τουλάχιστον 17 βουλευτές, όταν και έγινε αντιληπτό από τον υπουργό, ο οποίος διεμήνυσε πως εάν η ερώτηση κατατεθεί, τότε θα ισοδυναμεί με «κήρυξη πολέμου» από την πλευρά των βουλευτών στο πρόσωπό του. Κάπως έτσι η ερώτηση έμεινε στα χαρτιά και ο ΥΠΟΙΚ (απ)έδειξε επί του πεδίου πως αποτελεί έναν ισχυρό πολιτικό άνδρα. Βέβαια, πολλοί βουλευτές που είχαν υπογράψει την ερώτηση δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε.

Λεπτές ισορροπίες

Ενδιαφέρον θα έχει το επόμενο διάστημα ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστεί το Μαξίμου τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι μεγάλοι παίκτες διεκδικούν pole position στη μάχη για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα πάνε στις κατασκευές και στην ενέργεια, και το Μαξίμου έχει να χειριστεί λεπτές ισορροπίες.

Ανατροπή στον Πειραιά

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές πανελλαδικά σημειώθηκε σε εσωκομματικό επίπεδο στον ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα στον Πειραιά, προπύργιο των «53», κέρδισαν τελικά τη Νομαρχιακή οι «προεδρικοί». Αν θέλουμε να το προσωποποιήσουμε, θα σας έλεγα πως ο Γιάννης Ραγκούσης κατήγαγε μεγάλη νίκη έναντι του Θοδωρή Δρίτσα. Αλλά αν το προσωποποιήσουμε θα κάνουμε λάθος. Θεωρώ πως το αποτέλεσμα είναι βαθιά πολιτικό και θα πρέπει να το λάβει υπόψη του και ο Τσίπρας.

Κακό timing

«Διαβολομήνας» ήταν ο τελευταίος για την κυβέρνηση, καθώς αντιμετώπισε τελικά πέντε συναπτές κρίσεις. Αποτέλεσμα ήταν να «χαθούν» στον ορυμαγδό κακών ειδήσεων θετικά πράγματα, όπως για παράδειγμα η ανακοίνωση για το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου υπό το σλόγκαν «All You Want Is Greece», που συνέπεσε με τα κρούσματα να είναι πιο ψηλά από ποτέ και με τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη. Αποτέλεσμα ήταν η σχετικά αισιόδοξη είδηση να περάσει σχεδόν απαρατήρητη, που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε σε επίπεδο επικοινωνίας να παίξει κομβικό ρόλο. Κάτι σαν εσωτερική αναδόμηση, πως έρχεται καλοκαίρι.

Σωστή πλευρά, λάθος χρόνος

Οσον αφορά τις κρίσεις που σας προανέφερα, έμπειρος πολιτικός που τα βλέπει όλα πλέον αποστασιοποιημένα, μου είπε το εξής σωστό: σε όλες τις κρίσεις η κυβέρνηση ήταν στη σωστή πλευρά, αλλά με λάθος χρόνο. Και εξήγησε πως τόσο στην Ικαρία, στη «Μήδεια», στον Λιγνάδη, στη νέα επέλαση της πανδημίας, αλλά και στη Νέα Σμύρνη, οι αποφάσεις ήταν σωστές αλλά με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών ημερών.

«Βλέπει» εκλογές

Και φεύγω από τη γνώμη του παλαιού πολιτικού και πάω στη γνώμη γνωστού δημοσκόπου. Αναλύοντας τα δεδομένα του τελευταίου μήνα, μου είπε πως η κυβέρνηση δεν έχει χάσει καθόλου ποσοτικά, αλλά χάνει διαρκώς σε ποιοτικά στοιχεία. Και αυτό θεωρεί πως καταλήγει με βεβαιότητα σε εκλογές εντός του έτους.

Φτιάχνει λίστες

Και μιας και ο λόγος για εκλογές, να σας θυμίσω πως η στήλη είχε γράψει σε ανύποπτο χρόνο πως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετριέται στα δυτικά. Οπως φαίνεται, η υποψηφιότητά του στα εν λόγω προάστια της Αθήνας έχει «κλειδώσει», καθώς εσχάτως το γραφείο του φρεσκάρει τις λίστες της περιοχής, ώστε όταν έρθουν οι εκλογές ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη να είναι έτοιμος.

Κινητοποιείται

Η κινητικότητα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στα δυτικά έχει γίνει αντιληπτή πάντως από τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος τελευταία εντείνει τη δράση του στην περιοχή που εκλέγεται, ώστε να μην χάσει τα κεκτημένα.

Εγινε καραμανλικός

Ο Βασίλης Οικονόμου, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, μιλάει τελευταία με πολύ θετικά λόγια για τον καραμανλέικο. Πώς τα φέρνει ο καιρός!

Η κατσίκα του γείτονα

Διάβασα με ενδιαφέρον την έρευνα του ΚΕΦίΜ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Κρατάω τις απαντήσεις σε μία ερώτηση όπου οι Ελληνες ερωτώνται πόσο καλά ξέρουν την ελληνική Ιστορία. Λιγότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι γνωρίζουν καλά την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, όμως μόλις ένας στους δέκα συμφωνεί ότι τη γνωρίζουν εξίσου καλά οι… συμπολίτες του. Το κλασικό «να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα» μετρήθηκε πλέον και δημοσκοπικά.

Μπρα ντε φερ

Οι πρόσφατες κρίσεις στο στράτευμα είχαν ως κέντρο βάρους τον Στρατό Ξηράς, καθώς οι αλλαγές σε Ναυτικό και Αεροπορία ήταν με το σταγονόμετρο. Το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο ο Α/ΓΕΕΘΑ όσο και ο υφυπουργός Αμυνας (και στρατηγός ε.α.) προέρχονται από τον Στρατό Ξηράς, κάτι που είναι βέβαιο πως δημιούργησε μεταξύ τους ένα άτυπο μπρα ντε φερ. Οι κρίσεις πάντως φέτος ήταν άψογες καθώς υπήρξε ελάχιστη κριτική για επιλογές που έγιναν.

Εξωστρέφεια

Η Ελλάδα για πρώτη φορά άνοιξε πρεσβεία στη Σενεγάλη, με πρώτο πρέσβη τον Ευθύμιο Κωστόπουλο. Ο πρόεδρος μάλιστα της Σενεγάλης τόνισε στον νέο πρέσβη μας τη σημασία που αποδίδει η χώρα του στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως θέλει να επισκεφθεί την Αθήνα. Η Ελλάδα θα έχει διαπίστευση σε δέκα ακόμα χώρες της περιοχής. Παράλληλα, την περασμένη Τετάρτη ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος συμμετείχε στην υπουργική τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού για το Σαχέλ, μια περιοχή που ενδιαφέρει πολύ την Ε.Ε., που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίδας υπ. Αμυνας Φλοράνς Παρλί. Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι ο πρόσφατος διορισμός ειδικού απεσταλμένου του ΥΠΕΞ για θέματα Σαχέλ και η έναρξη λειτουργίας ελληνικής πρεσβείας στη Σενεγάλη υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην περιοχή αυτή.