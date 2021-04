Η ακαταμάχητη γοητεία της σέλφι

Ποιος έχει ξεχάσει εκείνον τον τηλεοπτικό καβγά, όπου ένας απύλωτος κριτής ριάλιτι επιτέθηκε σε συνάδελφό του – βετεράνο παρουσιάστρια της Γιουροβίζιον; Ποιος έχει ξεχάσει ότι, για να δείξει την πολιτισμική υπεροχή του («βλάχα, βλαχάρα, τελευταία»), επικαλέστηκε ότι γι’ αυτόν είχαν κάποτε γράψει οι New York Times; Ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού φαίνεται ότι ένιωσε χθες να τον διαπερνά εφάμιλλο καμάρι. Ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα δημοσίευμα των Financial Times –για την Πειραιώς– στο οποίο είχε κυκλώσει το όνομά του –Alexis Patelis– με την όχι και τόσο διαφωτιστική, όσο φαντεζί επισήμανση: «That’s me!». Ακολούθησε δεύτερη ανάρτηση από το Bloomberg, με φωσφορίζοντα αυτολατρευτικό στέφανο γύρω από το όνομά του. Για έναν τεχνοκράτη που στην αρχή δήλωνε αποστροφή προς τα media, η ολίσθηση στη δημοσιότητα της σέλφι ήρθε με ρυθμό καταιγιστικό. Smile, Alexis. That’s the real you.

Στέντωρ